De gloed van een rol plakband

Wanneer raakte hier in Holland het moderne doorzichtige plastic plakband in gebruik? Vijfentwintig jaar geleden leek het erop dat het pas ‘ruim na de oorlog’ was. Inmiddels is er internet. Afgelopen week leerde de databank delpher.nl dat de Nederlandse verbruiker al begin 1947 ‘zijn toevlucht had genomen’ tot het gebruik van Scotch tape. Dat was weliswaar duurder maar ook ‘onvergelijkbaar mooier’ dan het tot dan gangbare papieren plakband (De Papierwereld, juni 1947). 1947 was toch nog rijkelijk laat want het plastic plakband was al in 1937 op de markt gebracht.

Het lukte niet om een beeld te krijgen van het papieren plakband dat kennelijk vóór de oorlog verkocht werd. Leek het op dat papieren afplakband dat autospuiters toen al in gebruik hadden? Beweerd wordt dat het Amerikaanse 3M zijn Scotch tape daarvan heeft afgeleid. Misschien vind je er in oude bibliotheekboeken nog resten van terug. Volgens De Papierwereld was het doorzichtig. Doorzichtig papier?

De waardering voor het onvergelijkbaar mooie plastic plakband is snel gekelderd. Sellotape, zoals hier de verzamelnaam werd (plakband bestond eerst uit cellofaan), bleek intens te vergelen, kon zomaar breken en liet zijn vette kleefstof diep in het papier dringen. Ook stonk het. Niets was erger voor een scheur in een boekbladzijde dan reparatie met plakband.

Oude bezwaren weggenomen

Moderne ‘pressure-sensitive adhesive tape’ heeft dit achter zich gelaten. Volgens de vakbladen bestaat het dragermateriaal van modern plakband tegenwoordig steeds uit polypropeen (polypropylene) of pvc. Wikipedia beschrijft de kleefstof als een polymeer van een acrylaat met wat hulpstoffen. Om te voorkomen dat de tape aan zichzelf vastplakt is op de rug van het plastic een ‘release agent’ aangebracht. Kennelijk heeft deze combinatie alle oude bezwaren weggenomen.

Telescoperen, in dit geval van een rolcentimeter. Foto Karel Knip

Zelfs het intrigerende telescoperen, waarbij de tape zichzelf geleidelijk zijdelings (axiaal) van de rol drukte en van lieverlee veel viezigheid verzamelde, wordt niet meer waargenomen. Of het een tekort was van de kleefstof, die te glibberig was om schuifspanning op te nemen, of dat telescoperende tape te strak was opgewonden, staat niet vast. Waarschijnlijk lag het aan allebei. Een enkele site suggereert dat telescoperen voorkwam bij tape die te slap was opgewonden. maar dat moet wel onzin zijn.

Wat bleef en misschien wel erger werd is de ellendige elektrostatische oplading van plakband die zich manifesteert zodra je een stuk tape lostrekt. Het uit elkaar trekken van kleefstof en polypropeen-met-release agent brengt een ladingscheiding teweeg die het losse stuk tape en de achterblijvende rol tegengesteld opladen. Van de weeromstuit zwiept het losse stuk tape alle kanten op, en passant haren, huidschilfers en sigarenas verzamelend, terwijl het eindje dat op de rol achterbleef zich onmiddellijk aan die rol vastzuigt. Daarvan is het pas na een kwartier losgepeuterd. Als oplossing is lang geleden de dispenser bedacht maar die werkt je meestal nog verder de sloot in. Het heeft ertoe geleid dat hedendaagse plakbandgebruikers allerhande trucs inzetten om de statische lading het hoofd te bieden.

Balsem voor het gemoed

Voor de geestelijke gezondheid is het het beste het plakband als studieobject te beschouwen. Instructieve YouTube-filmpjes laten zien dat er systeem zit in de elektrostatische oplading. Plak een lange strook tape op tafel en plak er een tweede strook bovenop. Neem het stel voorzichtig los en trek de twee dan met een ruk uit elkaar. Dan laden ze zich tegengesteld op maar de twee stukken doen dat altijd op dezelfde manier, zoals met aanvullende proefjes valt aan te tonen. Alleen al het bekijken van de filmpjes is een balsem voor het gemoed.

De ophoping van tegengestelde ladingen als tape van zijn rol wordt losgetrokken leidt in de nauwe spleet tussen rol en tape tot ontladingen, tot het overspringen van minivonkjes. Deze onttrekken zich aan de waarneming, zoals dat heet, maar zijn daarom niet minder interessant. In oktober 2008 beschreef het tijdschrift Nature experimenten waarmee was aangetoond dat uit de spleet ultraviolette straling en zelfs röntgenstraling vrijkomt als de tape in diep vacuüm wordt losgetrokken. Daartoe hoefde je de tape niet sneller los te trekken dan met een vaart van 3 cm per seconde. Veel rollen plakband bevatten 33 meter tape en kunnen dus ruim een kwartier röntgenstraling produceren. Langs deze weg is het gelukt met behulp van Photo Safe Scotch Tape van 3M heel aardige röntgenfoto’s te maken. Sovjet-geleerden hadden het effect al in 1953 ontdekt.

Diep vacuüm is voor de amateuronderzoeker niet weggelegd maar intrigerend was de terloopse opmerking in Nature dat de ‘fotonen-emissie’ ook met the unaided eye te zien is te krijgen – met het blote oog. Op zijn beurt had het tijdschrift Science dit al in 1939 beschreven. Chirurgen en elektriciens hadden een groenige gloed waargenomen als ze Scotch tape lostrokken.

Groenig? De illustraties in het Nature-stuk van 2008, dat ook de fotonenemissie onder gewone atmosferische druk beschreef, wekten de indruk dat het eerder violet zou moeten zijn. Groen of violet? De proef op de som vond plaats in een wc-zonder-licht waar de onderzoeker zijn ogen tien minuten aan het duister liet wennen. Daarna gaf hij een ruk aan de ‘Scotch Transparent 550’-tape die hij bij de Gebroeders Winter had gekocht. De gloed was schitterend violet.