GGD: vermoedelijk 85 vliegtuigpassagiers uit Zuid-Afrika besmet

De GGD Kennemerland gaat ervan uit dat 85 van de ongeveer zeshonderd vliegtuigpassagiers die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika besmet zijn met het coronavirus. Uit vervolgonderzoek door de Erasmus Universiteit in Rotterdam moet nog blijken of het daarbij gaat om de nieuwe mogelijk besmettelijker omikronvariant.

„Inmiddels zijn voldoende resultaten binnen om een prognose te doen en informatie te delen over de uitslagen”, zegt een woordvoerder van de GGD vrijdagavond laat tegen ANP. „Op dit moment zijn 110 uitslagen bekend. Hiervan zijn 15 uitslagen positief en 95 uitslagen negatief. Op basis van deze resultaten verwachten wij een vindpercentage van 13,6 procent. Dat betekent dat we rekening houden met circa 85 positieve coronatesten in totaal.”

De GGD Kennemerland richtte vrijdag speciale teststraten in op Schiphol om de passagiers van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika te testen. De besmette personen worden verplicht ondergebracht in een hotel, laat de woordvoerder weten: „Reizigers met een positieve testuitslag gaan in isolatie in een hotel op of nabij Schiphol. Zij blijven daar voor een periode van in ieder geval zeven dagen, wanneer zij klachten hebben en vijf dagen wanneer zij geen klachten hebben.”