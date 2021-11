Chroniqueur van Oost-Europese geschiedenis wint hoofdprijs IDFA

De hardwerkende en extreem productieve Sergei Loznitsa (Baranavitsjy, Wit-Rusland, 1964) is de winnaar van de Idfa Award voor de beste documentaire: Mr. Landsbergis. Onlangs ging er nog twee historische documentaires van hem in première: State Funeral, over publieke rouw in de Sovjet-Unie na de dood van Josef Stalin in 1953, en Babi Yar. Context, over een van de grootste massa-executies in de geschiedenis in 1941 toen in twee dagen 33.771 joden nabij Kiev door Duitsers werden doodgeschoten.

In Mr. Landsbergis richt Loznitsa zich op de recentere geschiedenis van Oost-Europa. De film is opgebouwd rond archiefbeelden en een lang vraaggesprek met Vytautas Landsbergis. Hij was de politicus die van 1990 tot 1992 als premier leiding gaf aan Litouwen, zijn landgenoten beloofde dat hij het land uit de Sovjet-Unie zou losmaken en naar onafhankelijkheid zou leiden. Volgens Loznitsa was dat een van de zeldzame keren in de geschiedenis dat een politicus een grote belofte deed en die vervolgens ook waarmaakte.

Still uit Mr. Landsbergis Foto IDFA

De prijs voor beste regie van IDFA gaat naar de Vietnamese regisseur Diem Ha Le voor haar debuutfilm Children of the Mist. De film volgt de twaalfjarige Di, die opgroeit in een dorp in het noorden van Vietnam. Ze staat op het punt uitgehuwelijkt te worden, zoals de culturele tradities van de dorpsbewoners voorschrijven. Maar onder meer door de invloed van progressief ingestelde onderwijzers en het zicht op de wereld dat ze meekrijgt door haar smartphone, begint Di kritische vragen te stellen bij de traditie van extreem jong in het huwelijk te moeten treden.

De hoofdprijs van het Envision-programma van IDFA, dat gericht is op vernieuwende documentaires, gaat naarOctopus van Karim Kassem. De Libanese filmmaker richt zich op de gevolgen van de rampzalige explosie in de haven van Beirut die in augustus vorig jaar enorme schade aanrichtte, in een grotendeels observerende documentaire, waarin meteen de corruptie in het land aan de kaak wordt gesteld.

Nederlandse documentaires

De prijs voor beste regie van Envision is toegekend aan Nederlander Pim Zwier voor O, Collecting Eggs Despite the Times. De film gaat over de kolossale verzameling eieren van de Duitse onderzoeker Max Schönwetter. De monomane wetenschapper en verzamelaar moest toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak zijn collectie van bijna 20.000 eieren in veiligheid zien te brengen.

Maasja Ooms krijgt voor haar inmiddels ook op NPO2 uitgezonden film Jason de prijs voor de beste Nederlandse documentaire van IDFA. Ze volgt haar 22-jarige hoofdpersoon Jason Bhugwandass terwijl hij traumatherapie ondergaat en strijdt tegen inhumane behandelingen in de gesloten jeugdzorg.