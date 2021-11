Burgemeester Venray vertrekt vanwege gebrek aan vertrouwen

Luc Winants stapt op als burgemeester van Venray. Afgelopen dagen bleek dat de CDA’er onvoldoende vertrouwen geniet binnen het college, de raad en het ambtenarenapparaat van zijn gemeente. Winants zegt per 1 februari op te stappen, of eerder als er een waarnemer is.

„De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en ik hebben een ander beeld bij hoe de bestuurlijke vernieuwing in Venray vorm moet krijgen”, aldus Winants in een verklaring. „Daarom heeft de vertrouwenscommissie onlangs de overweging met mij gedeeld, om na de verkiezingen, ook een procedure te starten om een nieuwe burgemeester te zoeken. Ik heb aangegeven dat ik in het belang van Venray aan die gedachte wil meewerken.”

Omstreden gronddeal

De onvrede sluimerde al langer, en escaleerde begin dit jaar na het nieuws over een omstreden gronddeal tussen de Venrayse wethouder Jan Loonen (CDA) en het waterschap Limburg. Een bureau kreeg opdracht voor een onderzoek, maar Winants nam het in de media al op voor zijn partijgenoot: „Ik steek mijn hand voor Jan Loonen in het vuur. Hij meldt het zelfs nog als hij ergens een balpen krijgt.”

De resultaten van het onderzoek waren voor de gemeenteraad eind juni aanleiding voor een motie van wantrouwen tegen Loonen die daarop opstapte. In dezelfde vergadering kreeg Winants een motie van afkeuring vanwege zijn eerdere uitspraken. De burgemeester toonde zich nauwelijks onder de indruk: „Daar doe ik heel luchtig over, een krasje op mijn ziel is flauwekul.”

Voor die uitspraak moest Winants vervolgens door het stof. De raad accepteerde de excuses en liet weten samen met de burgemeester aan het herstel van vertrouwen te gaan werken. Dat is niet gelukt.

Recent zette een vraag van de burgemeester aan bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Venray om reacties op zijn functioneren, opnieuw kwaad bloed. Raadsleden zagen het als hengelen naar wenselijke antwoorden bij mensen die een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente hebben.

Conflicten

Winants (Heerlen, 1965) was in de jaren negentig van de vorige eeuw raadslid voor D66 in Sittard. In 2006 werd hij namens het CDA wethouder in Maastricht. In 2010 vertrok hij daar vervroegd als wethouder, ook na een conflict met de gemeenteraad.

Het stond vervolgens zijn benoeming tot burgemeester van Brunssum niet in de weg. Daar vertrok hij eind 2017, opnieuw na een conflict met de gemeenteraad. De provincie Limburg bezorgde hem daarna een baan als coördinator voor de integratie van vluchtelingen in Limburg. In september 2019 droeg de gemeenteraad van Venray hem voor als burgemeester voor die Noord-Limburgse gemeente.