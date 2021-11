Braziliaanse sportbestuurder Nuzman veroordeeld voor corruptie Spelen

De Braziliaanse sportbestuurder Carlos Arthur Nuzman is veroordeeld tot een celstraf van ruim dertig jaar vanwege corruptiepraktijken in verband met de komst van de Olympische Spelen naar Rio de Jeneiro in 2016. De 79-jarige Nuzman heeft stemmen hebben gekocht om het sportevenement naar de Braziliaanse stad te halen. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde vonnis, meldt persbureau AP. Nuzman was in aanloop naar de Spelen voorzitter van het Olympisch Comité namens Brazilië.

IOC-leden stemmen op het land dat de Spelen moeten organiseren. Nuzman heeft hen volgens de rechter voor 2 miljoen aan steekpenningen betaald om voor Brazilië te kiezen. Het Zuid-Amerikaanse land werd verkozen boven Madrid, Tokio en Chicago. Zijn advocaat stelt dat de bestuurder zonder aantoonbaar bewijs is veroordeeld. Direct na de uitspraak stelde hij in hoger beroep te gaan. Tot die tijd hoeft Nuzman niet de cel in.

Uit het vonnis blijkt verder dat de prominente sportbestuurder is veroordeeld voor deelname aan een crimenele organisatie, witwassen en belastingontduiking. Nuzman werd in 2017 opgepakt op verdenking van omkoping en corruptie. Ook drie andere Brazilianen die een rol speelden bij de komst van de Spelen naar Brazilië zijn veroordeeld.