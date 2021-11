Beeldende kunst cadeau doen: van een Delfts blauwe kerstbal tot een miniwallet van ‘Het Puttertje’

In het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) werken kunstenaars en ontwerpers uit heel de wereld met klei. Onlangs werd op het terrein van de voormalige Koninklijke Verenigde Lederfabriek in Oisterwijk een winkel geopend, de EKWC-shop, waar keramiek van bekende kunstenaars te koop is.

Ontmoet de Kerstman. „Als je mij een handje hebt gegeven en je cadeau in ontvangst hebt genomen, bekijk dan meteen even de geweldige collectie van The National Gallery”, zegt de Kerstman. Van eind november tot Kerst is hij elk weekend te spreken in The National Gallery in Londen.

Een kind van twaalf een poot uitdraaien



De waarde van kunst leerde ik kennen op mijn twaalfde. Mijn grootouders hadden besloten dat zij – samen met mijn moeder, tante en ik – naar Anton Heyboer op zijn boerderij in Den Ilp zouden gaan. Hij verkocht er zijn etsen tijdelijk voor honderd gulden. Iedereen koos een ets uit, ik ook. Ik had namelijk precies honderd gulden gespaard met grasmaaien en het apart zetten van zakgeld. Dat ik daar nu een eigen kunstwerk van ging kopen, vond ik indertijd tamelijk indrukwekkend van mezelf. De ets die ik het mooist vond, was alleen 150 gulden, hij was namelijk iets groter dan de rest. Anders dan ikzelf was Heyboer helemaal niet onder de indruk van het grasmaaimeisje dat een ets wilde kopen. Als ik maar honderd gulden had, moest ik dus een andere uitzoeken.

Hij had natuurlijk groot gelijk, maar mijn oma was het er niet mee eens en zei me de ets nog niet terug te zetten. Terwijl mijn opa, tante en moeder even verderop met elkaar discussieerden over de vraag waarom Heyboers vrouwen allemaal zo stralend waren, was mijn oma met mij aan de ene hand en haar kruk in de andere hand achter Heyboer aan het woongedeelte in gelopen. Ze tikte met haar kruk een paar keer op de grond om aan te geven dat we er waren. Of hij het nu echt logisch vond om een kind van twaalf een poot uit te draaien, vroeg ze hem. Toen het antwoord niet meteen kwam, stelde ze een vervolgvraag. Ze wilde weten of hij het niet geweldig vond dat een kind van twaalf überhaupt iets van hem wilde kopen.

Ik stond er bedremmeld achter, schaamde me een beetje omdat ik dacht dat het niet hoorde om zo tegen een kunstenaar te praten. Mijn oma wist Heyboer echter te overtuigen en ik kreeg de door mij gewenste ets mee voor 100 gulden. Die middag leerde ik dat je kunst niet altijd als iets hoogstaands hoeft te zien. Mijn oma is er helaas niet meer, maar het besef is gebleven. En bij het gemis aan de overtuigingskracht van mijn oma ben ik voor de zekerheid overgegaan op de aanschaf van een luxe hobbyschaar met spitse punt, voor het geval ik weer een iets te grote ets wil kopen terwijl ik er het geld niet voor heb. In elke knutselwinkel liggen ze voor ongeveer € 1,99. En op anton-heyboer.nl zijn nog steeds etsen van hem te koop.

Toef Jaeger