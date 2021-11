‘Met honderd miljoen kun je je ook arm voelen’

Het minst gedragen kledingstuk van de ultrarijken? Winterjassen. Natuurlijk: ze zullen er vast een hoop in de kast hebben hangen – voor de jacht, de wintersport, de paar meters die ze over de stoep lopen nadat ze zijn afgezet voor een exclusief restaurant. Maar over het algemeen is het leven van de superrijken op kamertemperatuur, dankzij privéjets en chauffeurs die contact met de buitenlucht overbodig maken. Een consultant vertelde over dit jasloze bestaan aan de makers van Succession, de hitserie over een verknipte mediadynastie, nadat haar gevraagd was te beoordelen hoe realistisch het script was.

CV Amerikaan Michael Mechanic (1965) is redacteur bij het progressief-liberale tijdschrift Mother Jones. Hij studeerde journalistiek, biochemie en biologie aan de universiteiten van Berkeley en Harvard. Hij woont in Oakland, Californië met zijn vrouw en twee kinderen. Jackpot is zijn eerste boek.

Dit opmerkelijke fenomeen had zomaar voor kunnen komen in het boek Jackpot. How The Super-Rich Really Live – and How Their Wealth Harms Us All, van de Amerikaanse journalist Michael Mechanic. Hij sprak tientallen mensen die geen dag in hun leven meer zouden hoeven werken: loterijwinnaars, techmiljonairs, een erfgename die uit schaamte haar fortuin geheim houdt. Maar ook de mensen om hen heen: vermogensbeheerders, ultra-exclusieve conciërges, nannies gespecialiseerd in het uitschakelen van ontvoerders. In Mechanics werk lees je over de excessen van de allerrijksten: douchen in mineraalwater; 40.000 euro kostende pakken van vicuña-wol, een zeldzame kamelensoort; bepantserde wijnkelders om het einde van de wereld in mee te maken.

Nog meer gaat het, volgens The New York Times „leesbare” boek, over het dickensiaanse gevoel van dit tijdperk: ruimteraces van miljardairs terwijl de kloof tussen arm en rijk groeit. De aanwezigheid van extreme rijkdom in een samenleving – deze maand meldde zakenblad Quote een recordaantal miljardairs in Nederland, 45 – schaadt ons allemaal, stelt Mechanic in zijn werkkamer in Oakland, Californië. Het gesprek heeft plaats via Zoom.

Wat verbaasde u het meeste aan de psyche van superrijken?

„De angst dat wat er op hun bankrekening staat niet genoeg is. Zelfs miljardairs willen hun fortuin koste wat kost laten groeien, al dan niet met zeer agressieve tactieken. Uit Amerikaans onderzoek onder 175 rijke families, met een gemiddeld vermogen van 45 miljoen dollar, bleek dat een meerderheid zich pas financieel veilig zou voelen als hun vermogen een derde groter was. Als je dat leest, denk je: houden ze me voor de gek? Dit zijn mensen die per direct kunnen stoppen met werken; hun kinderen en kleinkinderen zouden nog steeds een comfortabel leven leiden.

„Het is één ding om een bepaald niveau te bereiken. Maar op een zeker punt wordt rijkdom betekenisloos. Voor mensen als Jeff Bezos [baas van webwinkel Amazon] en Elon Musk [baas van elektrischeautomaker Tesla] is geld enkel nog een spel. Dagelijks gaat hun vermogen omhoog met gigantische bedragen. Ze zijn zo rijk, dat ze bij leven niet al hun geld kunnen uitgeven.”

Hoe rechtvaardigen dit soort mensen hun rijkdom?

„Uit studies blijkt dat hoe rijker mensen zijn, hoe meer ze ervan overtuigd zijn dat ze dat te danken hebben aan hun eigen talent. Ik ga niet ontkennen dat succesvolle mensen niet hard hebben gewerkt en de juiste beslissingen hebben genomen. Maar de eigen rol in het vergaren van rijkdom wordt vaak overschat. Heel veel draait het om geluk, timing, de omgeving waarin je bent opgegroeid. Succesvolle start-ups worden verheerlijkt, maar denk eens aan de 99 anderen die het níét hebben gehaald omdat ze op het cruciale moment geen financiële injectie kregen. De oprichter van die ene start-up die het wel haalde, had misschien een vermogend familielid dat kon bijspringen.”

Wat is de grootste last van rijk zijn?

„Veel superrijken hebben het gevoel dat hun leven niet meer authentiek is. Toen ze nog geen geld hadden, was het leven avontuurlijker en opwindender, omdat ze meer risico’s namen. Dat wat het leven het leven maakt, verdwijnt, omdat je alles uitbesteedt: kinderen naar school brengen, tuinieren, koken. In mijn boek beschrijf ik een vrouw die vanuit haar strandvilla naar buiten kijkt en in huilen uitbarst omdat ze aan zee een groepje mensen ziet barbecueën. Dit soort simpele pleziertjes ontbraken in haar leven, ze kwam alleen nog op chique galadiners.”

In zekere zin lijkt extreem rijk zijn op extreem arm zijn, schrijft u. Hoe zit dat?

„Natuurlijk is arm zijn veel en veel erger. Maar in beide gevallen ben je constant met geld bezig, het neemt je hele denkproces in beslag. Mentaal gezien is het beter om in het midden te zitten: je niet druk hoeven te maken om rekeningen, maar ook nog een normaal leven kunnen leiden.”

Wat ik maf vond om te lezen: veel rijken – en dan hebben we het over multimiljonairs – zien zichzelf niet als rijk.

„Klopt. Ik kwam gevallen tegen waarbij mensen in de top-5-procent [minstens 1,9 miljoen dollar vermogen] en zelfs in de top-1-procent [minstens 5,6 miljoen dollar] zichzelf omschreven als middenklasse.

„Tegenwoordig kun je multimiljonair zijn en je nog steeds arm voelen, omdat het een schijntje is naast het vermogen van een Bill Gates. Dat schrijf ik ook in mijn boek: in de neoliberale samenleving is rijkdom zo opgerekt, dat het steeds meer moeite kost om je succesvol te voelen.”

Ongelijkheid is een van de grote thema’s van deze tijd. Hoe ervaren de superrijken dit tijdperk?

„Zodra mensen rijk worden, zonderen ze zich af van de rest van de samenleving. Dat is logisch: als mensen weten dat je veel geld hebt, willen ze ineens van alles van je. En met je oude buren zou het ongemakkelijk worden om te praten over je tweede huis en privéjet. Op de burenborrel in je nieuwe, welvarende wijk kan dat wel.

„Het probleem is dat daardoor bubbelvorming ontstaat, met een verstoord beeld van wat normaal is. Als je je geografisch afzondert en de hele tijd met dezelfde mensen omgaat, verlies je het contact met de realiteit, de problemen die spelen in de echte wereld – zelfs als je progressief bent. Je wordt minder empathisch. Die staat van ontkenning wordt afgewisseld met gevoelens van schuld. Zo zag je het eerste jaar van de pandemie een recordaantal filantropische donaties.”

Zou dat ook met angst voor de massa te maken hebben, denkt u?

„Meerdere mensen die ik voor mijn boek sprak, hadden het erover dat ze het gevoel hebben dat er op een dag een opstand komt, waarin alles van ze wordt afgenomen en hun huis in brand wordt gestoken. Overigens was dat al vóór de sociale onrust van afgelopen jaar. Maar angstgevoelens zijn er zeker, angst voor inbrekers, stalkers of ontvoering.

„Veel superrijken laten luxueuze saferooms installeren, een gepantserde slaapkamer of thuisbioscoop. Eén man maakte van zijn wijnkelder een saferoom: als hij ten onder ging, dan tenminste dronken. Je betaalt een half miljoen dollar voor zo’n ruimte, voor deze groep mensen is het als een alarmsysteem.”

Waarom is extreme rijkdom zo schadelijk voor een samenleving, zoals u stelt in de ondertitel van uw boek?

„In een materialistische samenleving komt meer antisociaal gedrag voor, blijkt uit onderzoek. Mensen zien elkaar als concurrenten, in plaats van als een collectief. Het sociale weefsel verdwijnt.

„Door allerlei trucjes betalen superrijken minder belasting, waardoor ze geld onttrekken aan publieke voorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat deze groep minder geeft om openbaar onderwijs, maar ook minder om het klimaat. Rijke mensen hebben kortere lijntjes naar de politiek, waardoor ze hun zegje hebben in het beleid en ze bijvoorbeeld belastingverhogingen kunnen tegenhouden. Daardoor ontstaat in de samenleving een grote disbalans tussen wat de rijken willen en de rest.

„Dat leidt tot woede onder mensen die de touwtjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Politici manipuleren die gevoelens. Een figuur als Donald Trump zegt: ik sta aan jullie kant, ik ben tegen de elite – terwijl ik niemand ken die wereldvreemder is dan hij. Maar hij gebruikt de juiste taal en stookt de woede op.”

Zouden miljardairs mogen bestaan?

„Op dit moment bestaan in Amerika schokkende belastingvoordelen voor mensen met veel geld. Je betaalt meer belasting over je salaris in loondienst dan over bijvoorbeeld winst op investeringen. Daardoor trek je mensen voor die al enorm veel geld hebben. Op allerlei manieren zijn er financiële voordelen voor de superrijken. Als dit een spel was waarin de kansen gelijk waren verdeeld, oké, maar in het ongelijke systeem van nu vind ik niet dat miljardairs zouden mogen bestaan.”

Toch heeft alleen boos zijn, of hopen op een soort nieuwe Franse Revolutie, geen zin, schrijft u.

„Als je je bedreigd voelt, schiet je in het defensief; woede werkt dus averechts. Dan zonderen de superrijken zich nóg meer af. Ik denk dat een empathische benadering beter uitpakt. Proberen om de manier van denken van deze groep te veranderen, uit te leggen dat de hele samenleving profiteert van een eerlijkere verdeling van rijkdom. Je ziet dat het onder goede doelen in opkomst is deze groep niet alleen geld te laten doneren, maar ook om ze mee op pad te nemen, zodat ze oog in oog komen te staan met mensen die het leven anders ervaren. Ook heb je een kapitalistisch argument: want wie gaat je producten kopen als er geen middenklasse meer bestaat?”

Kunt u na dit boek nog sympathie opbrengen voor de allerrijksten?

„Ik denk dat veel rijken fatsoenlijke mensen zijn, wier bubbel moet worden doorgeprikt.”

Michael Mechanic: Jackpot. How the Super-Rich Really Live – and How Their Wealth Harms Us All. Simon & Schuster, 416 blz., €27,-