Adele had misschien best een écht gesprek met Paul de Leeuw willen voeren, zonder al dat gedoe en die camera's

Nooit gedacht dat ik nog eens zou denken dat Paul de Leeuw en Michail Gorbatsjov een beetje op elkaar lijken, maar ze waren donderdagavond dan ook allebei uitgebreid op tv. „Noem het maar Dialoog met een mafkees”, zei een van de twee – en dat was niet Paul de Leeuw. Die laatste ging in Busje komt zo (BNNVARA) op bezoek bij zangeres Adele. Wel in een ander busje dan normaal omdat ze in Engeland aan de verkeerde kant van de weg rijden. Het invalbusje bleek een uitvaartbusje. Daarna: voorbereiden in een kajuit, Sinterklaas aan dek, veel gesprekjes met Hans Kesting, een lang ontbijt en uiteindelijk de mededeling dat het busje niet naar het interview mocht komen.

Dit begon op tijdrekken te lijken. De Leeuw, die de zangeres aan het begin van haar loopbaan al in zijn programma had, had twintig minuten audiëntie toebedeeld gekregen en Busje komt zo duurt drie kwartier. Het interview bracht weinig nieuws. Wel beleefde de superster zichtbaar plezier aan de curieuze presentjes die haar Hollandse gast had meegebracht, zoals een (nu ingelijst) stuk kauwgom dat zij ooit in een Nederlandse studio zou hebben uitgespuugd.

Ook schonk hij haar een zakje garnalencocktailchips. „That’s really bloody wonderful”, riep de zangeres. Ze opende het zakje, goot er worcestersaus in, schudde stevig en begon te peuzelen. Daarna was het zaak om zo onopvallend mogelijk de tussen haar tanden plakkende restjes met haar tong te verwijderen. Je kreeg stellig de indruk dat Adele best een écht gesprek met Paul de Leeuw had willen voeren, zonder al dat gedoe en misschien ook wel zonder camera's, maar dat ze inmiddels geaccepteerd had dat dat er niet in zat. Meer dan een interview was deze goudgekooide uitwisseling een uitbeelding van de eenzaamheid van de roem.

Eenzaam, dat is Michail Gorbatsjov ook – en 90 jaar oud. De man die de aanzet gaf tot het einde van een van de moorddadigste regimes uit de geschiedenis woont in een omheind huis in het bos. Aan de muur hangen schilderijen van de maagd Maria en van zijn in 1999 overleden vrouw Raisa, alsmede een wandkleed met zijn eigen portret. Langzaam schuifelt de oude wereldleider met zijn rollator naar de salon, waar de tafel groot genoeg is voor een afvaardiging hoogwaardigheidsbekleders die een crisis het hoofd moeten bieden. Maar die komen hier niet. Ook Gorbatsjovs kleinkinderen hebben het te druk. Alleen zijn persoonlijk assistent en wat ander personeel is er. En Vitaly Mansky, die de oud-president kwam filmen voor zijn documentaire Gorbachev. Heaven (VPRO).

Lenin was 'een godheid'

Het lichaam mag versleten zijn, het karakter van Gorbatsjov is robuust. Hij strooit met dichtregels, corrigeert slordige citaten van zijn interviewer en geeft toe dat hij Lenin nog altijd als ‘een godheid’ beschouwt. Mooi is het moment waarop Mansky vraagt wie er van al die leiders van de Sovjet-Unie de ware socialisten waren. „Ik”, zegt hij zonder aarzelen. Met een twinkeling: „Het is leuk voor je dat je later kunt zeggen dat dat mijn antwoord was en dat, toen je daarna vroeg wie verder nog, ik zei: niemand.” Oude gewoonte van de macht: je niet alleen over de antwoorden ontfermen, maar ook over de vragen.

Ik geloof niet dat Michail Gorbatsjov nog vaak aan andere mensen dan zichzelf denkt, zeker sinds hij weduwnaar is. „Het leven heeft geen zin meer.” Hij haalt herinneringen op aan de dagen waarop hij met Raisa de graanvelden in trok om naar de parende kwartels te kijken. „Het was minnen tot de dood erop volgt.”

Oudejaarsavond viert hij in het kleine appartement van zijn assistent, met diens hond op schoot. Terwijl president Poetin achter hem op tv de natie toespreekt, zegt Gorbatsjov met een zachte bulder tegen een vriend aan de telefoon: „Waar zullen we afspreken als ik weer aan de macht ben?”

