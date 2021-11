Zuid-Holland wil van het kustgebied een ‘nationaal park nieuwe stijl’ maken. Inclusief de stad

Opeens verschenen de oranje vlaggen op het Malieveld in Den Haag, en bij het pannenkoekenhuis in de duinen bij Wassenaar. Reclames op de bus van Den Haag naar Lisse. Speldjes op de revers van Zuid-Hollandse wethouders, op de uniformen van de bos- en duinwachters. Dronebeelden op sociale media van wandelroutes, mountainbikeplekken en landgoederen.

„Nationaal Park Hollandse Duinen. Waar natuur de stad en zee verbindt.”

Dat nationale park bestaat officieel nog niet. De aanvraag ligt op het bureau van de minister van Landbouw, Natuur en Visserij. Maar bestuurders, natuurorganisaties en drinkwaterbedrijf Dunea, drijvende kracht achter het plan, zijn al druk bezig om van het kustgebied tussen Hoek van Holland en Hillegom, inclusief de kassen, de bollenvelden en de stad Den Haag, één nationaal park te maken.

Om – zoals de website vermeldt – midden in het dichtstbevolkte stukje Nederland een „duurzaam en veerkrachtig” gebied te creëren waar „waardevolle natuur voorop staat, maar ook plaats is voor cultuur, waterwinning, toerisme, woningbouw, landbouw en overige economie”.

Het is het schrikbeeld van sommigen, onder wie omwonenden van de duinen. Ze vrezen dat de Natura 2000-gebieden, waar de hoogste Europese natuurbescherming geldt, een ‘pretpark’ worden als ze vallen onder een nationaal park, waar de natuur moet strijden met andere functies. Nu al drommen op zomerse dagen duizenden bezoekers in sommige duingebieden samen.

Anderen maken zich zorgen dat het label ‘Nationaal Park’ verwatert. Dat is internationaal „de Michelinster voor natuurgebieden”, zegt Patrick Jansen, ecoloog aan de Wageningen University. Bedoeld voor de op één na hoogste categorie natuurgebieden: „Grote aaneengesloten gebieden waar behoud van ecosystemen centraal staat en de natuurlijke dynamiek van wind, water en beesten voorop staat. Waar de mens recreatief mede-gebruiker is, zonder schade aan te brengen.”

„In Nederland wil men nu het label gebruiken zonder aan de bijbehorende eisen te voldoen”, zegt Jansen. Er zijn nu 21 nationale parken, waaronder het private Hoge Veluwe, die wettelijk „in verband met hun natuurwaarde dienen te worden veiliggesteld” en die geen ander soort gebied – zoals landbouw of stedelijk – omvatten.

Daar zal een aantal nationale parken ‘nieuwe stijl’ bijkomen waarvan stedelijk gebied juist wel onderdeel zal zijn. Zoals in het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Die parken hebben geen juridische status of, zoals dat onder bestuurders heet, „planologische doorwerking”. Ze moeten wel aan criteria voldoen („binnen Nederland en/of internationaal onderscheidend en waardevol”), maar er is géén wettelijk beschermingsregime, behalve de al geldende natuurwetgeving voor al erkende natuurgebieden.

Het label dreigt volgens Jansen daarom weinig meer dan „een marketinginstrument te worden, een etiket op een landschap met de evidente bedoeling toeristen te trekken, zonder extra natuurbescherming. Wat de natuur eraan heeft, is volstrekt onduidelijk.”

Over gemeentegrenzen heen

Praat met de vijftig partners in NPDH, waaronder provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en Dunea, en zij vinden dat een nationaal park de manier is om de natuur wél te beschermen. Juist in dichtbevolkt gebied.

„We zitten allemaal om de tafel met de gedachte ‘hoe kunnen we dit gebied mooier maken, hoe kunnen we de natuur versterken, hoe kunnen we zorgen dat mensen zich realiseren in welke mooie omgeving ze leven en recreëren, en hoe zorgen we dat ze daar zorgvuldig mee omgaan?’”, zegt gedeputeerde Berend Potjer (Natuur, GroenLinks), die de statusaanvraag indiende.

Hij zegt: „Wat het NPHD bereikt, is dat plannenmakers bewust over gemeentegrenzen heen denken.” Is daarvoor de status van Nationaal Park nodig? „Of het moet, is een andere vraag. Het helpt. Door de aanvraag is er één visie op het gebied gekomen”, zegt Potjer. En hij zegt: „Wat wij zien als meerwaarde, is gevoel, beleving, zowel bij bestuurlijke keuzes als voor de inwoners.”

„Het NPHD zorgt ervoor dat we stad en natuur zien als één integraal gebied”, zegt ook wethouder Hilbert Bredemeijer van Den Haag (Buitenruimte, CDA). „Alles wat we hebben aan duinen en parken, dat is evident, dat moet beschermd. Dit initiatief geeft de mogelijkheid om naar de stad te kijken met de vraag: ‘Wat is de natuurwaarde?’”

„Neem het Haagse Bos en [het nabijgelegen park] Clingendael. Waarom loopt de N14 daartussen? Waarom zijn die niet verbonden? Dat is eigenlijk een eenvoudige exercitie. Daar heb je NPHD niet voor nodig. Maar het helpt me die verbinding op de agenda te zetten”, zegt Bredemeijer. „Moet het binnen een NPHD? Nee. Maar de status geeft het meer urgentie.”

In het Nationaal Park Hollandse Duinen moeten meer bezoekerscentra komen, zoals De Tapuit van drinkwaterbedrijf Dunea, in Wassenaar. Foto: Dieuwertje Bravenboer

Het pure groen

Het plan voor NPHD ontstond in 2016 in de kamer van Wim Drossaert, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea. „Ik had een gesprek met de gemeenten die onze aandeelhouders zijn”, zegt hij. „En eigenlijk ging het minder over drinkwater, maar meer over de natuur. Alle wethouders hadden een verlanglijstje voor het duingebied: de een wilde méér mensen trekken, de ander minder, een derde wilde ruiterpaden, een vierde een nachtclub in de Tweede Wereldoorlog-bunkers, een vijfde villa’s.”

Om drinkwater te kunnen winnen, heeft Dunea duinen nodig zónder al te veel recreatiedruk. „Iedereen denkt dat water vanzelf uit de kraan komt, maar we moeten er echt wat voor doen”, zegt Drossaert. „Je kan natuurlijk een hek om het pure groen zetten. Ik ben bioloog, ik wil ook de meer dan zevenduizend planten- en diersoorten beschermen. Maar hoe meer mensen de duinen kennen, hoe meer ze die waarderen en ervoor willen zorgen. Ik wil dus toegankelijkheid, maar wél georganiseerde toegankelijkheid. Ik wil de druk kunnen spreiden.”

Daarvoor is volgens hem nodig dat niet iedereen op een mooie dag naar het duingebied Meijendel gaat, maar juist ook naar de andere gebieden langs de kust, én dat die met elkaar worden verbonden. Om dat te verwezenlijken, had Dunea „partners in crime” nodig.

Landelijk waren de rijksbufferzones, de groene verbindingen tussen verstedelijkt gebied, net een aantal jaar eerder geschrapt. De zorg voor nationale parken was gedecentraliseerd naar de provincies, die op hun beurt het beheer overlieten aan gemeenten of natuurorganisaties. Beide zouden tot kwaliteitsverlies kunnen leiden, vreesden Kamerleden. Ze wilden dat er geld werd vrijgemaakt: om de natuurwaarde van de parken te beschermen, maar ook om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid ervan te vergroten.

Er moest een nieuwe standaard komen voor nationale parken, met nieuwe verdienmodellen door het betrekken van het bedrijfsleven en door meer bezoekerscentra te bouwen. De parken konden „sterke merken” worden. Of in de woorden van toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam (Natuur, PvdA): „Een groot bord bij Schiphol, met ‘Nationaal Park die kant uit’ is een begin.” Zo viel de wens van Dunea samen met een politieke wens.

‘Georganiseerde toegankelijkheid’ van natuurgebieden is een van de doelen voor het Nationaal Park Hollandse Duinen. Foto Dieuwertje Bravenboer

Ecoduct

Het leggen van verbindingen is de meest praktische uitwerking van NPHD, zeggen de bestuurders. Mentale – tussen de gemeenteambtenaren – en fysieke – tussen de gebieden. Dat betekent niet, zegt wethouder Bredemeijer, „dat de halve stad straks met de scooter door de duinen gaat”. Het label ‘Nationaal Park nieuwe stijl’ „is geen vrijbrief om natuurgebieden te asfalteren”, want de duinen behouden hun Natura 2000-status. Maar wel dat „je er logischer naartoe kan”.

Verbindingen zijn niet alleen voor de mens belangrijk, maar ook voor dieren, insecten en planten, zegt Mark Kras, boswachter bij Staatsbosbeheer. Hij noemt een voorbeeld: „Rijkswaterstaat gaat de A4 verbreden. Vroeger dacht iedere gemeente: ‘Als wij maar niet geïsoleerd raken’. Nu zeggen we samen: ‘Moet er geen goede ecologische verbinding komen?’”

Het NPHD beslaat meer dan de Natura 2000-gebieden, zegt hij: „Je wilt juist de randzones betrekken in het denken.” Als voorbeeld noemt hij Valkenburg, het oude vliegveld bij Katwijk waar een wijk wordt gebouwd. Kras zegt ook: „Waar liggen kansen om natuurgebieden te verbinden? Den Haag heeft een Nota Stadsnatuur, wij beheren het Haagse Bos en Dunea de duinen. Nu kan je de plannen op elkaar aansluiten.”

„Je weet dat de komende jaren het aantal bewoners en het aantal bezoekers gaat toenemen, ook als je niets doet. Dus als je zo’n prachtig gebied wil behouden, moet je meer gaan samenwerken”, zegt hij. „Het is je kop in het zand steken als je zegt ‘we gaan de drukte wel managen op ons eigen akkertje’.”

De statusaanvraag ligt onderwijl stil, in afwachting van een nieuwe standaard voor nationale parken. Dat maakt ze in Hollandse Duinen niet zoveel uit. Goedkeuring door de minister had een extra tintje aan het label gegeven, maar rijkssubsidie ontvangt het NPHD niet, de vijftig partners dragen elk financieel bij. „Het Nationaal Park is er eigenlijk al. We zijn al bezig”, zegt Wim Drossaert van Dunea. „Het feit dat we ons Nationaal Park noemen, is al genoeg”, zegt ook wethouder Bredemeijer. En boswachter Kras zegt dat hij „een mooi gedeeld toekomstbeeld belangrijker vindt dan het label”.