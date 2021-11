Zoon Gaddafi uitgesloten van verkiezingen in Libië

Saif Gaddafi, een van de zoons van oud-dictator Moammar Gaddafi, is woensdag uitgesloten van de presidentsverkiezingen in Libië die op 24 december plaats moeten vinden. Dat bericht de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De favoriete zoon van de voormalig leider mag van de verkiezingscommissie niet mee doen met de verkiezingen vanwege zijn veroordeling voor oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de revolutie in 2011. Tijdens deze revolutie werd zijn vader vermoord.

Zo’n 98 Libiërs hadden zich ingeschreven voor de presidentsverkiezingen. Gaddafi is een van de 25 die niet mogen deelnemen, al moet dit vonnis nog bekrachtigd worden door de rechterlijke macht. Hij werd in 2015 bij verstek veroordeeld voor zijn aandeel in de strijd tegen de opstand in 2011 en hij wordt nog gezocht door het Internationaal Strafhof op verdenking van oorlogsmisdaden. Onder meer voormalig premier Ali Zeidan en politicus Nouri Abusahmain werden ook uitgesloten van de verkiezingen.

Het is nog niet duidelijk of de presidentsverkiezingen in december überhaupt doorgaan. De hoop is dat een nieuwe president chaos, burgeroorlog en economische neergang in Libië zal beëindigen. Geschillen over de verkiezingsregels en over wie verkiesbaar moet zijn, dreigen het vredesproces in het land verder te ontsporen.

