Zeker elf doden bij brand kolenmijn Rusland, 35 mijnwerkers nog klem

Bij een brand in een steenkolenmijn in het zuidwesten van Siberië zijn donderdag zeker elf doden gevallen. Zo’n 35 mijnwerkers zitten nog vast onder de grond, met wie voor een deel het contact is verbroken. Dat zeggen lokale autoriteiten en hulpdiensten tegen het Russische staatspersbureau Tass. In totaal zijn 43 mijnwerkers naar het ziekenhuis gebracht, van wie er vier in ernstige toestand verkeren. De brand op een diepte van 250 meter is vermoedelijk ontstaan door kolengruis dat vlam vatte.

De Siberische afdeling van het ecologische controleagentschap Rostechnadzor ontving 09.08 uur (lokale tijd) een melding over een brand en een explosie in de Listvjazjnaja-mijn. Ongeveer 285 mensen waren op dat moment ondergronds aan het werk. De rook verspreidde zich al snel via een ventilatiekanaal en vulde de mijn, gelegen bij de stad Kemerovo, circa 3.500 kilometer ten oosten van de hoofdstad Moskou. Minstens 239 mijnwerkers konden uit de mijn worden gered, zeiden de autoriteiten tegen Tass. De reddingsoperatie verloopt moeizaam en is tijdelijk opgeschort vanwege de dreiging van een explosie.

Het Kremlin zegt te hopen dat de 35 mijnwerkers die nog ondergronds zitten, nog kunnen worden gered. President Vladimir Poetin heeft donderdag zijn medeleven betuigd en heeft instructies gegeven om al het mogelijke te doen om de ​​reddingsoperatie voort te zetten, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov tegen verslaggevers van internationale persbureaus. Ook komt er een strafrechtelijk onderzoek naar de brand in de mijn, die volgens het onafhankelijke Russische persbureau Interfax voor het laatst is geïnspecteerd op 19 november. De Listvjazjnaja-mijn is eigendom van het Russische bedrijf SBU dat naast mijnbouw actief is in treinvervoer, chemie en machinebouw.