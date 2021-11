Weer een nieuwe lockdownvariant: kabinet koerst af op avondsluiting

Na de intelligente, gedeeltelijke en zware lockdown met avondklok lijkt Nederland de komende weken te maken te krijgen met wéér een nieuwe variant: de ‘avondlockdown’. Hoewel het demissionaire kabinet donderdag op het Catshuis nog geen definitief besluit nam, zeggen ingewijden dat een avondsluiting van niet-essentiële sectoren het meest voor de hand ligt. Het kabinet hoopt dat dit genoeg is om de besmettingscijfers te drukken en zo het onderwijs bij de maatregelen te kunnen ontzien.

Deze donderdag bespraken de meest betrokken bewindslieden het nieuwste OMT-advies. In het OMT werden woensdag „verschillende scenario’s” doorgenomen, zeggen ingewijden, van een strikte lockdown tot een aanscherping van het huidige maatregelenpakket. In dat laatste scenario, wat de voorkeur van het kabinet heeft, zouden niet-essentiële sectoren als de horeca, detailhandel en cultuursector, om 17.00 uur verplicht moeten sluiten.

Het OMT heeft het kabinet geadviseerd om het onderwijs, inclusief de door besmettingen geplaagde basisscholen, volledig open te houden. Het kabinet wil daarin meegaan, maar laat het RIVM nog een nieuwe doorrekening van het maatregelenpakket maken. Het wil volgens een bron rond het kabinet niet het risico lopen opnieuw te weinig tegen het virus te doen. Vrijdag worden de laatste knopen doorgehakt, ’s avonds is er een nieuwe persconferentie.

Het basisonderwijs geldt als een groter risico dan de middelbare scholen en het hoger onderwijs. Daar zijn minder besmettingen en het kabinet hoopt de veiligheid in het hoger onderwijs binnenkort te vergroten met de invoering van de coronapas.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) zei eerder deze week dat het kabinet bij nieuwe maatregelen vooral jongeren wil ontzien. Het effect van eerdere lockdowns op hen was „gigantisch”, zei de premier. Hij doelde mogelijk op een recent onderzoek in opdracht van het kabinet dat liet zien dat de helft van de studenten psychische klachten heeft, onder andere door de coronacrisis.

Voor met name de horeca en cultuursector is de verwachte avondsluiting een grote tegenvaller: door de diners en avondconcerten moet dan een streep. Tegelijkertijd gaan deze beperkingen veel minder ver dan bij eerdere lockdowns. Een lockdown vanaf 17.00 uur brengt het risico met zich mee dat de mobiliteit zich van de avond naar eerder op de dag verplaatst in plaats van dat het serieus afneemt.

De brandstof eruit halen

Nu schipperen met maatregelen is riskant, zegt epidemioloog Frits Rosendaal (Universiteit Leiden). Volgens hem is nu een harde klap op het virus nodig en daarom ziet hij het liefst een totale lockdown voor een paar weken, ook voor de scholen. „De epidemie gaat nu zo hard dat je er echt even de brandstof uit wil halen. Je ziet dat het aandeel positief getesten bij basisschoolkinderen heel hoog is. En er is ook een piekje bij 40-plussers, dat zijn hun ouders die weer naar hun werk gaan. Zo gaat de verspreiding door.”

Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) benadrukt dat in absolute zin nog altijd het overgrote deel van de besmettingen bij volwassenen zit en dat kinderen minder ziek worden. „Besmettingen zorgen onder kinderen zelf niet voor ziekenhuisopnames en het huidige zorginfarct.” Bruijning vindt het daarom zinvoller dat eerst gekeken wordt of in andere niet-essentiële sectoren alle maatregelen zijn uitgeput.

Daarover hebben beide epidemiologen zorgen. Bruijning denkt dat een avondlockdown misschien wel een beetje helpt, maar dat de maatregelen dan voor lange tijd nodig zijn. „Als de cijfers niet heel hard dalen moet je dit misschien wel twee of drie maanden volhouden.” Rosendaal vindt dat het kabinet „nu niet de luxe heeft voor een tussenoplossing”. De twee vorige rondes van maatregelen, waarin ook al het vervroegen van sluitingstijden zat, hadden onvoldoende effect. „Als dat nu weer gebeurt is dat heel erg”, zegt Rosendaal, omdat dan daadwerkelijk een zwart scenario in de ziekenhuizen dreigt.