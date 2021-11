We prijzen ons rijk: goddelijk eten in een droominterieur

Nu de horeca met beperkingen leeft, verplaatsen wij onze eetactiviteiten naar de middag. Dat heeft z’n voordelen, want lekker lunchen is geen straf en vroeg uit eten gaan valt best mee. De Juwelier, de bistro van twee-Michelinsterren-restaurant 212, is bij uitstek geschikt voor de lunch, je kunt er ’s middags precies hetzelfde eten als ’s avonds. Dus maken we een reservering om twaalf uur, die prompt naar half twaalf wordt verplaatst „om piekmomenten te voorkomen”.

Al voor het noenuur, geheel tegen doktersadvies, zitten we met een glas wijn in de hand, terwijl het binnen helemaal niet vol zit deze middag. Grote zus 212 kiest voor een vroege lunch van 12 tot 15 uur en een late van 16 tot 20 uur, de bistro zou er desnoods drie shifts van kunnen maken, als je maar niet vóór twaalf uur hoeft te beginnen.

Onze bewolking trekt snel op, want het wordt een lunch om door een ringetje te halen! De Juwelier heeft een droominterieur: open keuken met houtvuur, donker visgraatparket, Makkummer witjes tegen de wand, wit tafellinnen en houten kistjes met elegant bestek. Er staan meteen tapwater (plat en bruis, 3,50 per karaf), gerookte olijven en een Royal Albert-kopje met koude rode koolsoep met mosterdijs op tafel en even later verschijnt een bol warm brood van de barbecue, heel fijn!

Je kunt hier alleen à la carte bestellen (één t/m vijf gangen), de prijzen zijn pittig voor een bistro, maar schappelijk vergeleken met 212 en de sfeer is een stuk informeler, iets wat wij waarderen. We bestellen preiterrine (15,-) en Holsteiner rundertartaar (18,-), het tussengerecht kalfsnier (18,-), zeetongfilet (28,-) en wilde eend (23,-) en bread & butter (13,-). Omdat de open wijnen ons niet meteen aanspreken, nemen we een van de meest betaalbare wijnen van de kaart, een lichte Loirewijn van cabernet franc die op ons verzoek even op ijs gaat (La Loge de Vigne, Domaine de la Paleine, 43,-) en, al zeggen we het zelf: een schot in de roos. Om ons heen klinkt het zachte zoemen van pratende gasten en geruisloos bewegen van de ongenaakbare, licht onderkoelde bediening en tafelgenoot P. verzucht: „Alleen maar nette mensen.”

De preiterrine is een verfijnd feestje van licht geschroeide prei, beetgaar, in zuur gelegde cantharellen, piepkleine radijsjes en vinaigrette van hooi en look, wij proeven ook soja en sesam. Het rundvlees van de handgesneden, grove tartaar smaakt écht naar vlees en is aangemaakt met een rauwe oester, lekker zilt dus, en komt verder met veel zuur en krokante, boterige toast, heerlijk!

De kalfsnier zweeft deze middag op eenzame hoogte: een perfecte cuisson, namelijk nog rood van binnen, en een schelpdierensaus die is afgemaakt met room en hazelnoot en een bergje fijngesneden, krokante groene kool.

Na zoiets doet hooggewaardeerde zeetongfilet wat gewoontjes aan, maar de sauce vin jaune, gemaakt van die typische, krachtige, late oogst-wijn uit de Jura, maakt het tot nóg een hoogtepunt. De zeetong is opgerold en gevuld met duxelles (mengsel van champignons), de saus is afgemaakt met room en wat zolderspek.

De ander heeft wilde eendenborst en een gekonfijt boutje, gelakt met zwarte bessen, zo uit de open haard die we goed ruiken én proeven met een sauce royale – gemaakt van de organen van de eend – en rode biet. Alles perfect in balans, en dan nog herfst en druilerig weer… tel uit je winst!

De bread & butter, we proeven een beetje komijn en een boterkoek-achtige crumble, is meer dan goed, alhoewel het bolletje vanille-ijs voor ons niet had gehoeven.

En terwijl – luisteren we stiekem af – een van onze buurmannen zichzelf typeert als „labrador onder de rijken”, prijzen wij onszelf rijk met dit goddelijke eten, zomaar midden op een doordeweekse dag.

