Voor vragen over vaccinaties is er de Twijfeltelefoon

Woensdagochtend opende het Erasmus MC in samenwerking met huisartsen uit de regio Rotterdam de Vaccinatie Twijfeltelefoon. Bijna zevenhonderd mensen belden die dag met de telefoonlijn om hun twijfels over het coronavaccin te bespreken. Waarover waren zij bezorgd?

„Mensen bellen met name om te vragen of het in hun persoonlijke medische situatie een goed idee is om zich te laten vaccineren. Denk aan mensen met een bijzondere huidziekte, reuma, of een nieraandoening. We zeggen dan dat vaccineren bij vrijwel alle aandoeningen mogelijk is, en veel minder gevaarlijk dan een mogelijke corona-infectie”, vertelt Robin Peeters, internist bij het Erasmus MC en initiatiefnemer van de telefoonlijn. De lijn wordt bemand door geneeskundestudenten. Voor heel specifieke ziektebeelden staat een team van specialisten paraat waarmee zij kunnen overleggen.

Zwangere vrouwen

„Een ander belangrijk deel van de vragen gaan over vaccinaties in combinatie met vruchtbaarheid en zwangerschap”, zegt Peeters. Zwangere vrouwen vragen bijvoorbeeld of vaccinatie wel veilig is voor het kind. „Ja, het is veilig, antwoorden we dan.” Juist voor zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens is het extra belangrijk om te vaccineren, want in de laatste fase van de zwangerschap levert een coronabesmetting een hoger risico voor moeder en kind dan bij niet-zwangeren, aldus Peeters.

Er belden ook wel wat anti-vaxers, maar dat aantal viel erg mee. „De lijn is ook niet bedoeld om mensen te overtuigen die tegen vaccins zijn. We gaan niet tot in detail losse studies bediscussiëren. Daarvoor zijn de studenten niet geschoold.” In deze gevallen proberen de telefonisten het gesprek kort te houden, om zo veel mogelijk twijfelaars te woord te kunnen staan.

Voor een groot deel van de bellers is het gesprek de laatste stap voordat ze zich gaan vaccineren, vermoedt Peeters. „Maar we vragen dat niet aan het einde van het gesprek.” Eén koppel belde de lijn terwijl ze al onderweg waren naar de vaccinatielocatie, maar toch hun twijfels kregen. Zij zijn uiteindelijk toch hun prik gaan halen.

Schamen

Waarom bellen mensen de telefoonlijn, in plaats van hun twijfels met de huisarts te bespreken? Peeters: „Voor een deel van de mensen is de drempel daar blijkbaar toch hoger. Soms schamen mensen zich dat ze nog niet gevaccineerd zijn, of ze denken dat de dokter te druk is.”

Vrijdag is de lijn (010-7041500) weer geopend, van 08:30 tot 13:30. Dan zullen er meer mensen achter de telefoon zitten, om de lange wachttijden van woensdag te voorkomen. Toen zijn de studenten tot een uur na sluitingstijd bezig geweest om iedereen te woord te staan. De gespreksduur per beller varieerde sterk. Soms hadden mensen maar één concrete vraag, soms duurden de gesprekken 10 à 15 minuten.

De lijn blijft ook na vrijdag in gebruik, totdat er geen animo meer is. „Uiteindelijk is zorgen dat het vaccinatiepercentage omhoog gaat de beste manier om de zorg te ontlasten”, aldus de internist. „Alle kleine beetjes helpen daarbij. Als mensen na zo’n gesprek dan toch besluiten zich te laten vaccineren omdat hun angsten zijn weggenomen, dan is dat winst. Dat blijven we doen zolang dat nodig is.”