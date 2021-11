Vlaamse tv-ster Bart De Pauw veroordeeld voor stalken van vijf vrouwen

De Vlaamse tv-ster Bart De Pauw is donderdag veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf door de rechtbank in Mechelen voor belaging van vijf vrouwen. Ook heeft hij één vrouw digitaal lastiggevallen, oordeelde de rechtbank donderdag. Volgens de aanklager waren er dertien vrouwen die door De Pauw werden lastiggevallen. De zaak kwam vier jaar geleden aan het rollen door de #MeToo-beweging.

De vrouwen waren allemaal jonger dan hij en bevonden zich vaak in een afhankelijkheidspositie. Het waren bijvoorbeeld actrices, een styliste en een stagiair. Volgens de aanklager zijn dertien vrouwen het slachtoffer geworden van De Pauw. In totaal hadden negen vrouwen tegen De Pauw de aanklacht van stalking ingediend. Hij stuurde ze vele expliciete berichtjes of stond plotseling bij ze voor de deur. Een aantal van de beschuldigingen is ongegrond verklaard.

Lees ook: Bart De Pauw, van knuffelbeer tot #MeToo-beklaagde

Volgens de Vlaamse omroep VRT zei de advocaat van De Pauw kort na het vonnis „ontgoocheld en teleurgesteld” te zijn. Het is nog mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak, maar het is nog niet duidelijk of een van de partijen dit zal doen. De Pauw kon maximaal twee jaar celstraf opgelegd krijgen voor de zaken waarvoor hij werd verdacht.

De Pauw was voor 2017 een van de bekendste en meest geliefde tv-makers in het Vlaamssprekende deel van België. Hij was „de knuffelbeer” van de openbare omroep VRT en bedacht bijvoorbeeld De Mol, het televisieprogramma dat in Nederland over werd genomen onder de naam Wie is de Mol?. VRT zette de samenwerking na de getuigenissen van de vrouwen direct stop. Sinds 2008 heeft de acteur, scenarist en producer samen met zijn vrouw een eigen productiehuis, maar die producties zijn sinds de zaak minder in trek.