Sanderink moet ex-vriendin bijna 2 miljoen euro betalen

Ondernemer Gerard Sanderink moet zijn ex-vriendin Brigitte van Egten bijna 2 miljoen euro aan dwangsommen betalen. De rechtbank Den Haag heeft hem daartoe verplicht vanwege ongefundeerde beweringen die de eigenaar van onder meer bouwbedrijf Strukton en automatiseerder Centric de afgelopen jaren over haar verspreidde. Sanderink handelde in strijd met verschillende eerdere vonnissen en moet daarom de portemonnee trekken, zo is donderdag bepaald.

Sanderink en Van Egten liggen met elkaar in conflict sinds de ondernemer in het najaar van 2018 een relatie kreeg met de omstreden cyberadviseur Rianne van Rijbroek. Sanderink betichtte zijn ex-vriendin van fraude bij een van zijn bedrijven, zonnepanelenbedrijf DSS. Van Egten zou daar als directeur een greep in de kas hebben gedaan. Zij heeft altijd ontkend te hebben gefraudeerd en ook verschillende onderzoeken hebben daarvoor geen bewijs geleverd.

Porno

Verschillende malen liet Sanderink zich publiekelijk en tegenover werknemers van zijn bedrijven alsnog negatief uit over Van Egten. Zo zou zij achter een inval van fiscale opsporingsdienst FIOD zitten die in het voorjaar van 2019 bij Strukton plaatsvond. Ook zou Van Egten grote hoeveelheden porno op de servers van DSS hebben gezet.

Het leidde tot een reeks van rechtszaken waarmee Van Egten wilde voorkomen dat Sanderink zijn uitspraken zou herhalen. De rechtbank stelde haar in verschillende vonnissen in het gelijk en legde de ondernemer dwangsommen op. Als hij zijn beweringen zou herhalen, zou daar een boete op staan.

Volgens de rechtbank in Den Haag schond Sanderink verschillende vonnissen. Zo liet hij de inhoud van zijn iPhone wissen toen er begin dit jaar een deurwaarder beslag wilde leggen op zijn telefoon en mailbox. Van Egten kon daardoor niet meer achterhalen of Sanderink alsnog lasterlijke mails over haar had verstuurd. Daarvoor moet hij nu ruim 1 miljoen euro betalen.

Daar komt nog een bedrag van 600.000 euro bij omdat Sanderink een rapport over het vermeende fraudegedrag door Van Egten had moeten vernietigen. De ondernemer verspreidde het echter, onder meer richting een bestuurder bij Centric. Via nog enkele andere schendingen van eerdere vonnissen komt het totale bedrag aan te betalen dwangsommen uit op 1,96 miljoen euro. Om er zeker van te zijn dat Sanderink die kan betalen, heeft Van Egten beslag laten leggen op aandelen in zijn bedrijven en onroerend goed.

Mediation

Vanwege de vele rechtszaken over en weer zijn Sanderink en zijn ex-vriendin al een tijd bezig met een mediationtraject. De Centric-eigenaar was van mening dat zij daardoor niet tussentijds de dwangsommen kon opeisen en wilde van het beslag af. De rechter ging daar niet in mee.

Ondertussen bleek vorige maand dat Sanderink ook weer teruggekeerd is als bestuurder bij Strukton. Hij verliet het bouwbedrijf begin dit jaar juist nadat het verzet van Sanderink tegen de deurwaarder tot verontwaardiging had geleid. Nu heeft de ondernemer topman Erik Hermsen opgevolgd, wiens vertrek begin oktober werd bekendgemaakt. Volgens bronnen rond het bedrijf is hij door Sanderink op non-actief gezet.

Hermsen was niet de eerste bestuurder die moest vertrekken bij Strukton of Centric. Bij die bedrijven vond de afgelopen 2,5 jaar een grote leegloop plaats binnen de top.