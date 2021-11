Poetin ontslaat directeur gevangenisdienst om gelekte martelvideo’s

De Russische president Vladimir Poetin heeft directeur Aleksandr Kalasjnikov van de Russische gevangenisdienst FSIN ontslagen. Dat meldt het Kremlin donderdag in een korte verklaring. Het ontslag volgt enkele weken nadat schokkende videobeelden naar buiten waren gekomen over martelingen en verkrachtingen in een Russische gevangenis.

Kalasjnikov wordt vervangen door de hooggeplaatste politieofficier Arkadi Gostev, tevens viceminister van Binnenlandse Zaken, blijkt uit het presidentieel decreet dat op de website van het Kremlin is gepubliceerd. Volgens de groep Gulagu.net (‘Nee tegen Goelag’), die opkomt voor Russische gevangenen en de video’s begin oktober publiceerde, is Kalasjnikov vooral ontslagen omdat hij de martelpraktijken, die in Russische gevangenissen vaak zouden worden ingezet, niet geheim kon houden. Ivan Zhdanov, een medewerker van de in een strafkamp opgesloten Russische oppositieleider Aleksej Navalny, onderschrijft die lezing. Op Twitter schrijft hij dat de gevangenisdirecteur plaats moest maken „niet vanwege het systeem van martelingen in de koloniën, maar omdat dit systeem publiekelijk gekend is geworden”.

Strafzaken

De beelden zijn naar buiten gekomen via klokkenluider en ex-gevangene Sergej Saveljev. Hij zegt zelf misbruikt te zijn en is later ingezet als computerexpert in de gevangenis in de regio Saratov, ruim 800 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Dankzij Saveljev hebben „honderden miljoenen mensen over de hele wereld de vreselijke beelden gezien van wrede martelingen en verkrachtingen”, schrijft Gulagu donderdag op hun website.

De Russische autoriteiten reageerden vorige maand direct op de onthullingen. De nu zelf ontslagen FSIN-chef Kalasjnikov stuurde meteen een onderzoeksteam naar Saratov en nog dezelfde avond waren vier leidinggevenden in de gevangenis hun baan kwijt. Ook waarschuwde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov voor „ernstige gevolgen” als de beelden authentiek zouden blijken. Een dag later werden zeven strafzaken geopend vanwege seksueel geweld en machtsmisbruik.