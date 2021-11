OM eist ook in hoger beroep levenslang voor Willem Holleeder

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep levenslang geëist tegen Willem Holleeder voor zijn rol bij zes moorden en een poging daartoe. Ook wordt hem lidmaatschap van een criminele organisatie ten laste gelegd. Volgende week houden de advocaten van Holleeder hun pleidooi, in juni volgend jaar wordt de definitieve uitspraak in de zaak verwacht.

In de zaak-Holleeder gaat om de moorden op Cor van Hout, Willem Endstra, John Mieremet, Cees Houtman en Thomas van der Bijl, plus de moord op een man met wie Van Hout destijds een afspraak had. Bij de moord op Endstra raakte de zoon van een van diens zakenpartners zwaargewond. Holleeder wordt bij al deze moorden als opdrachtgever gezien. „De verdachte heeft meermalen onherstelbaar leed toegebracht, daar moet passend en evenredig op worden gereageerd”, aldus het OM donderdag.

In 2019 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam de 63-jarige Holleeder tot een levenslange gevangenisstraf. Holleeder zei toen onschuldig te zijn en ging in hoger beroep, aangezien er volgens zijn verdediging sprake was vooringenomenheid van de rechters en onvoldoende bewijs. Zo zou technisch bewijs in de moordzaken ontbreken. In het hoger beroep heeft het OM het bewijs, dat met name bestaat uit getuigenverklaringen, opnieuw bekeken. Ook verklaringen van kroongetuigen en de zussen van Holleeder zijn meegenomen.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de motieven van Holleeder „zonder twijfel in de sfeer van machtswellust, afgunst en geldbejag” lagen. De levenslange gevangenisstraf voor de crimineel moet ook een afschrikkende werking hebben, meent het OM. „Wie een moord begaat, wordt bestraft met een zeer langdurige vrijheidsstraf. Wie zich schuldig maakt aan meerdere moorden, plaatst zichzelf buiten de samenleving”, aldus de aanklagers.

Correctie (25 november 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de uitspraak in het hoger beroep in januari 2022 verwacht wordt. Dat klopt niet, de uitspraak wordt in juni 2022 verwacht. Dat is hierboven aangepast.