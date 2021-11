Noord-Koreaan krijgt doodstraf voor smokkelen van serie Squid Game

In Noord-Korea is een man ter dood veroordeeld voor het smokkelen en verkopen van illegale kopieën van de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game. De autoriteiten kwamen de man op het spoor nadat zeven studenten werden betrapt op het kijken van de wereldwijd populaire serie, schrijft het volgens deskundigen doorgaans betrouwbare nieuwsmedium Radio Free Asia (RFA).

De ter dood veroordeelde Noord-Koreaan zou een kopie van de serie Squid Game zijn land in hebben gesmokkeld vanuit China, vertellen bronnen aan RFA, een in de Verenigde Staten gevestigde onafhankelijke nieuwsorganisatie. In Noord-Korea is het verboden om media uit kapitalistische landen te bekijken of te verspreiden.

Een student die een USB-stick met daarop de meest bekeken Netflix-serie ooit kocht, moet levenslang vastzitten. Zes andere studenten die de serie hebben bekeken, zijn veroordeeld tot vijf jaar dwangarbeid. Een onbekend aantal docenten en schoolhoofden is ontslagen. Ook zij kunnen rekenen op harde straffen.

In december 2020 kwam de Noord-Koreaanse regering met een nieuwe wet die het binnenhalen en distribueren van cultuurdragers zoals films, muziek en boeken verbiedt. De maximale straf voor een overtreding is de doodstraf. Met de wet wil de regering voornamelijk voorkomen dat media vanuit Zuid-Korea en de Verenigde Staten het land binnenkomen. De zaak met de zeven studenten is de eerste keer dat minderjarigen zijn gestraft aan de hand van deze nieuwe wet.

Vervolgonderzoek

Volgens een anonieme bron van RFA zou één van de gearresteerde studenten aan een veroordeling zijn ontkomen doordat zijn rijke ouders de autoriteiten hebben omgekocht met drieduizend dollar. Dezelfde bron vertelde dat inwoners doodsbang zijn voor het onderzoek dat volgt op de gebeurtenissen. Volgens hen zullen de mensen die opslagapparaten, zoals usb-sticks en geheugenkaarten, kopen of verkopen hard aangepakt worden.

De gewelddadige serie Squid Game werd na zijn release in september een wereldwijde hit. De serie haalde de meeste streams ooit op Netflix. Het verhaal dat zich afspeelt in Zuid-Korea gaat over een spel waarin honderden arme deelnemers strijden voor een gigantisch geldprijs. Alle verliezers worden op gruwelijke wijze afgemaakt. Eén van de personages, Kang Sae-byeok, is een vluchteling uit Noord-Korea.

Buitenlandse films, series en muziek spelen een grote rol bij het ondermijnen van de overheidspropaganda waar Noord-Koreanen dag in dag uit aan worden blootgesteld. Met name Zuid-Koreaanse popmuziek zou inwoners motiveren om te vluchten uit het land. Zo bleek uit een onderzoek uit 2019 dat meer dan negentig procent van de overlopers buitenlandse media hadden geconsumeerd.