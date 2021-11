Nieuwe eigenaar veilinghuis Troostwijk moet digitalisering impuls geven

Veilinghuizen Troostwijk en BVA Auctions komen in Duitse handen. Private-equitybedrijf Castik Capital neemt een meerderheidsaandeel in moederbedrijf TBAuctions. Het veilingbedrijf is nu nog in handen van een groep minderheidsaandeelhouders waaronder de Nederlandse investeringsmaatschappij Bencis. Een overnameprijs is niet bekendgemaakt.

Met de nieuwe eigenaar wil het veilinghuis uitgroeien tot een van de grootste onlineveilinghuizen van Europa. Het tachtig jaar oude Troostwijk is nu één van de grootste veilinghuizen van Nederland en fuseerde in 2018 met BV Auctions. Het fusiebedrijf is actief in acht Europese landen. TBAuctions veilde afgelopen jaren onder meer de inventaris van het failliete Slotervaartziekenhuis en de Miss Etam-winkels.

Vorig jaar hield TB Auctions 13.000 veilingen met een totale verkoopopbrengst van 435 miljoen euro. Het bedrijf zelf leed in 2020 een verlies van 4,6 miljoen euro op een omzet van 66,2 miljoen euro. Het telt 460 arbeidsplaatsen.

Digitalisering

Castik Capital is een relatief onbekende Duitse private-equitypartij, die voornamelijk investeert in bedrijven in de IT-sector. Het heeft 1,25 miljard euro in beheer en is onder meer eigenaar van de Nederlandse Custom Support Group.

„Bij het samengaan van Troostwijk en BVA hebben we afgesproken dat 2021 of 2022 een logisch moment is om te kijken of een andere partij wil instappen”, zegt TBAuctions-directeur Herberth Samsom. „Castik kijkt naar markten die door IT snel veranderen en meldde zich bij ons.”

Waar veilen vroeger vooral op locatie gebeurde, worden steeds meer spullen digitaal geveild. Ook regelen veilinghuizen tegenwoordig allerlei administratieve processen voor klanten. Dat heeft afgelopen jaren voor miljoeneninvesteringen in software en informatietechnologie gezorgd. Samsom: „Ze zagen dat wij al vrij ver zijn met het digitaliseren van allerlei processen rond de veiling. Dat maakte ons een aantrekkelijke partner.”

Breed aanbod

De markt voor veilinghuizen is gefragmenteerd. Concurrenten van TBAuctions zijn onder meer het Nederlandse Catawiki en het Amerikaanse Richie Bros. Anders dan TBAuctions bieden zij items aan uit een beperkt aantal sectoren, zegt Samsom. „Wij willen het eerste grote Europese platform worden met een breed aanbod aan goederen: van landbouwmachines tot iPhones. Daarom is het belangrijk forse investeringen te doen in IT, marketing en data. Dat kan met Castik.”

Ook hoopt TBAuctions komende jaren te groeien door overnames te doen in Noordwest-Europa. Groeidoelen heeft Castik volgens Samsom niet gezet, wel hoopt hij dat de omzet en het aantal bieders de komende jaren met „200 tot 300 procent” toeneemt.