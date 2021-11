Lokale partijen grote winnaars herindelingsverkiezingen

Bij de herindelingsverkiezingen woensdag voor vier nieuwe gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant hebben lokale partijen in drie van de vier gemeenten gewonnen. In de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk werd het CDA het grootst, maar in Purmerend en in de nieuwe gemeenten Dijk en Waard en Maashorst kwamen lokale partijen als grootste uit de bus.

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen was overal erg laag, met slechts 32,4 procent in Purmerend als dieptepunt. Het Land van Cuijk had met 49,5 procent nog het hoogste opkomstpercentage.

Forum voor Democratie deed in alle gemeenten mee als nieuwkomer en haalde overal zetels. In Dijk en Waard drie, in Purmerend twee en in het Land van Cuijk en Maashorst beiden een.

Noord-Holland

Purmerend gaat samen met de gemeente Beemster en daar won de Stadspartij-Beemster Polder Partij voor de PvdA en de VVD. De Stadspartij wil tastbare invloed van inwoners op besluiten en zegt dat er voor hen geen links-rechts-tegenstellingen bestaan.

Wat verder naar het noorden in Noord-Holland gingen ook Heerhugowaard en Langedijk naar de stembus. Zij gaan samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard vormen en daar werd de Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) de grootste, voor Lokaal Dijk en Waard en de VVD. DOP streeft naar onafhankelijke en laagdrempelige politiek voor alle inwoners.

Noord-Brabant

In Noord-Brabant worden Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis samengevoegd tot het Land van Cuijk. Het CDA werd daar voor Team Lokaal en Liberaal LVC de grootste. Het CDA voerde campagne met slogans als ‘Samen aan de slag’ en ‘Baas in eigen buurt’.

En eveneens in Noord-Brabant worden Uden en Landerd samen de gemeente Maashorst. Het CDA eindige daar achter de lokale partij Jong Maashorst als tweede. Jong Maashorst zet in op het behoud en de komst van jonge mensen om zo een veerkrachtige gemeente te blijven.