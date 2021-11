ChristenUnie en SP willen beperking gokreclames

‘Onuitstaanbaar” noemde ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker donderdag op Twitter de hoeveelheid gokreclames die zij op televisie en online voorbij ziet komen. Sinds 1 oktober zijn online kansspelen legaal en sinds die datum worden de televisiekijker en internetgebruiker veelvuldig geconfronteerd met reclames voor online gokken. Een feestelijke reclame tijdens de rust van een goed bekeken voetbalwedstrijd of een kleurrijke banner aan de zijkant van een website: nu online gokken is toegestaan, proberen bedrijven volop nieuwe klanten te trekken.

„Maar ik denk niet dat we mensen moeten aanmoedigen iets te doen waar zij veel geld mee kunnen verliezen”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Samen met zijn collega Bikker dient hij deze donderdag een motie in, waarin hun fracties pleiten voor een beperking op gokreclames.

Zo is er op dit moment nog geen limiet aan het aantal gokreclames per tv-reclameblok. En dus is het geen uitzondering als in de rust van een Champions League-duel drie verschillende wedkantoren voorbijkomen.

Wel moeten de reclamemakers zich aan een aantal regels houden. Zij mogen zich bijvoorbeeld niet richten op kwetsbare groepen, ook zijn rolmodellen van jonger dan 25 jaar niet toegestaan.

De elf bedrijven die sinds 1 oktober een vergunning hebben voor het aanbieden van online kansspelen overleggen op dit moment over een reclamecode – een die bovenop de norm komt van de Kansspelautoriteit, die toeziet op het gokaanbod. De bedrijven zouden voornemens zijn het reclameaanbod per blok te beperken tot maximaal drie gokadvertenties. Wat hem betreft, zegt Van Nispen, zouden reclames voor gokken helemaal verboden worden. Maar hij denkt dat daar geen politieke meerderheid voor te vinden is.

Online limiet op tijdstip

Gokreclames mogen pas na negen uur ‘s avonds worden uitgezonden op televisie, maar voor online advertenties geldt nog geen tijdstip. In de motie roepen de SP en ChristenUnie de politiek op om ook voor online reclames het tijdstip van negen uur te hanteren. „Het is nu het moment om stappen te zetten om gokreclames te beëindigen”, zegt Bikker. „Dat geldt zeker voor reclames die gericht zijn op minderjarigen.”

Ook vanuit verslavingsexperts klinkt kritiek op de huidige reclamenorm. Fred Steutel, directeur van verslavingsinstelling Hervitas, sprak in aanloop naar de legalisering van de online gokmarkt met de politiek. „Wij hebben als branche toen geprobeerd uit te leggen wat het effect is van reclame en wat dit gaat betekenen voor verslaafden en zieken. En hoe belangrijk het is om deze mensen te beschermen.” Sinds oktober klagen Steutels cliënten na een avond televisiekijken de volgende ochtend over de reclames.

Volgens Steutel is de huidige wetgeving dan ook niet toereikend. Maar als het niet lukt om televisiereclames volledig te beperken, stelt hij een andere oplossing voor. „De gokbedrijven zijn rijk, maar de rekening voor iemand die verslaafd raakt, komt bij de maatschappij terecht. Misschien moeten we toe naar een systeem waarbij voor iedere gokker een bedrag in rekening wordt gebracht bij de aanbieder.”

Ruim 5.000 mensen schrijven zich uit voor gokspellen Ruim vijfduizend mensen hebben zich sinds de oprichting begin oktober gemeld voor Cruks, een online-loket waar gokverslaafden zich in één keer (tijdelijk) kunnen uitschrijven bij alle aanbieders van gokspellen. Op 4 oktober, drie dagen na de legalisering van online gokken, opende de Kansspelautoriteit, die toeziet op het aanbod, het online-loket. „Ik vind het lastig te zeggen of ik het aantal van 5.000 mensen veel of weinig vind”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. „Je kunt zeggen, wat goed dat duizenden mensen zich melden. Maar wat als er nog heel veel mensen zijn die dit nog niet durven of kunnen doen?”