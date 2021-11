Kabinet maakt excuses aan onterecht veroordeelden Puttense moordzaak

Het demissionair kabinet heeft donderdag excuses gemaakt aan de twee mannen die zeven jaar onterecht vastzaten vanwege veroordeling in de Puttense moordzaak. Onder toeziend oog van een van de twee voormalige verdachten zei demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dat het tijd is dat er recht wordt gedaan „aan het leed dat deze twee mannen is aangedaan”.

Herman du Bois, aanwezig in de Tweede Kamer, en Wilco Viets zaten zeven jaar vast voor de moord op Christel Ambrosius in 1994. Ze kregen tien jaar gevangenisstraf, maar werden in 2002 vrijgelaten nadat de zaak werd overgedaan. „Ze hebben misschien wel financiële genoegdoening gekregen, maar er zijn nooit morele excuses gemaakt”, zei Grapperhaus donderdag. „We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan. Ik zeg tegen Herman en Wilco: het spijt me.” Volgens de demissionair minister hadden de excuses al eerder gemaakt moeten worden.

Geert-Jan Knoops, advocaat van Du Bois, heeft de excuses volgens persbureau ANP „buitengewoon bijzonder” genoemd. Volgens Knoops wachtten de mannen al jarenlang op publieke excuses. „Het is voor de maatschappelijke reïntegratie cruciaal, want Herman heeft nooit meer een volwaardige baan gekregen. Al solliciteerde hij honderd keer, hij bleef de man van de Puttense moordzaak. We zijn Grapperhaus daarom bijzonder erkentelijk”, aldus Knoops.

Dat de Puttense moordzaak zoveel bekendheid kreeg, is mede te danken aan Peter R. de Vries. De Vries wijdde tientallen uitzendingen van zijn misdaadprogramma aan de zaak, om aan te tonen dat er sprake was van een gerechtelijke dwaling bij de veroordeling van het tweetal. Zes jaar na de vrijlating van Du Bois en Viets werd een nieuwe verdachte aangehouden, hij werd tot achttien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Royce de Vries, de zoon van de dit jaar vermoorde misdaadjournalist, was donderdag ook aanwezig in de Tweede Kamer toen Grapperhaus de publieke excuses maakte.