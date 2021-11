Jury in Georgia verklaart verdachten schuldig aan moord op jogger Ahmaud Arbery

Drie witte mannen zijn in de Amerikaanse rechtbank woensdag schuldig verklaard voor de moord op de hardloper Ahmaud Arbery in de staat Gerogia. Dat melden Amerikaanse media. Vader en zoon Greg en Travis McMichael zagen de zwarte jogger in februari 2020 aan voor een inbreker en achtervolgden hem in hun truck. Buurman William Bryan voegde zich bij hen. Arbery werd doodgeschoten. Pas na het opduiken van videobeelden twee maanden na de moord werden de drie mannen gearresteerd.

Het vonnis wijst erop dat de juryleden het eens zijn met de aanklagers. Zij stelden in het proces dat de 25-jarige Arbery geen bedreiging vormde voor de mannen en dat zij geen reden hadden om aan te nemen dat hij een misdaad had begaan. Ze konden door hun achtervolging van Arbery volgens de aanklagers geen zelfverdediging claimen. Op bewakingsbeelden die maanden later uitlekten, was te zien hoe de drie buurtbewoners in de stad Brunswick de zwarte man achtervolgden en tegen probeerden te houden. In de worsteling die volgde, schoot Travis McMichael hem dood.

De moord op Arbery vond drie maanden plaats voordat George Floyd door een witte politieagent werd gedood. In dat voorjaar van 2020 werden in de Verenigde Staten grootschalige demonstraties gehouden tegen raciale ongelijkheid. De zaak-Arbery gaat verder over lastige thema’s in het Amerikaanse strafrecht, schrijft The New York Times woensdagavond, zoals over de effecten van wapenbezit, zelfverdedigingswetten, het gevaar voor eigenrichting en de rol van ras bij de juryselectie. Nog geen week geleden werd de achttienjarige witte Kyle Rittenhouse vrijgesproken voor de moord op twee Black Lives Matter-betogers. Toen oordeelde de bijna volledig witte jury dat hij handelde uit zelfverdediging. Bij de zaak-Arbery was slechts één jurylid niet wit.