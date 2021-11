Marianne Maandonks (95) zit bij twee toneelgezelschappen en fietst drie keer per week naar het zwembad. Als kind van een paardenhandelaar deed ze alleen waar ze zin in had. Later had ze veertig jaar haar eigen drogisterij.

‘Ik zwem drie keer per week. Schoolslag, rugslag en crawl, meer kan ik niet. Ik heb leren zwemmen toen ik tien of elf was. Ik kon boven blijven maar dat was het. Op mijn 78ste ben ik lessen gaan nemen om de technieken te leren. En heb ik mijn eerste wedstrijd gezwommen. Wedstrijden doe ik nog steeds. Jammer genoeg heb ik geen tegenstanders. Ik ben de oudste in Nederland die nog wedstrijdzwemt. Ik haal altijd goud.

„Vroeger heb ik nooit aan sport gedaan. Ja: paardrijden, fietsen, jagen, vissen. Alles wat je op het dorp kon doen. Ik had een eigen paard, Betsie. Ik heb een fijne jeugd gehad. Ik was heel vrij.

„Mijn vader was paardenhandelaar in Hapert. Wij exporteerden paarden. Eerst gingen we ze zelf kopen in Joegoslavië of Polen. We hadden ook een klein hotelletje. Eigenlijk een handelscafé waar mensen bleven slapen. Er was veel reuring, er waren altijd buitenlanders. Italianen, Fransen, Duitsers en Engelsen kwamen de paarden bekijken. Meisjes mochten niet met mij spelen omdat wij een café hadden. En later een bioscoop, en een danszaal.

„Eigenlijk had ik geen ouders. Mijn vader was altijd op handelsreis, mijn moeder vóór in het café. Daar mochten wij niet komen, mijn broer en zus en ik. Drie neven woonden ook bij ons, daar waren de ouders van overleden. We hadden een huishoudster die achter alles deed, onze Marie. Zij gaf me eten en drinken, stopte me in bed en liet me bidden op de knieën.

„Maar ook zij had niks over me te zeggen. Ik was een zwerfkat, ik was nooit thuis. Als er een koe moest kalven stond ik er met mijn neus bovenop. Ik sliep hier en daar in het dorp. Dat wisten ze thuis niet eens. Als een dorp verder jonge honden waren, liep ik er uit school naar toe. Wij hadden knechten uit die dorpen, een daarvan bracht mij wel weer terug.

„Ik was het liefst bij de armste mensen. Mensen die verguisd werden. Als ik zag dat ze niet zo veel eten hadden nam ik wat mee, ik kon thuis alles pakken uit de kast. Er was een gezin met twee geitjes, daar mocht niemand anders dan ik naar binnen. Ze hadden vijf meisjes, die zaten op de rand van het bed met hun haar te spelen. Stapelgek. Daar kon ik goed mee opschieten.

‘Op een gegeven moment moest ik naar kostschool in Eindhoven. Ik deed alleen waar ik zin in had, mijn moeder dacht: daar komt niks van terecht. Na anderhalf jaar hebben ze me er weer af moeten halen. Ziek van de heimwee naar het buitenleven.

„Ik wilde dierenarts worden, maar dat ging niet vanwege de oorlog. Ik had maar een paar jaar middelbare school, en na de oorlog geen puf om opnieuw te beginnen. Je gaat wel íets doen, zei mijn moeder. Ik ben maar cursussen gaan volgen. Pedicure. Apothekersassistente. Toch nog iets medisch.

„Drie jaar heb ik in een apotheek gewerkt, maar ik was daar geen type voor. We maakten alles nog zelf, achter zo’n hoog raam, voor de concentratie – je werkte natuurlijk met giftige stoffen. Ik hield dat niet vol. Ik ben een buitenmens, een natuurmens. En ik was te ondernemend om voor een baas te werken.

Mensen, ontwikkelt u als ge oud bent. Stop daar niet mee

„In Sint-Oedenrode heb ik een drogisterij opgezet. Maar daar kreeg ik geen mensen in de zaak. Zo was het vroeger op een dorp. Ik kwam er vreemd in, in de fabriek werd afgeroepen dat ze niet bij mij moesten kopen. Ik kreeg alleen de elite, de notaris en zo. Maar die spenderen niet. Ik dacht: wegwezen hier.

„Ik ben naar Eindhoven gegaan en weer een drogisterij begonnen. Dat heb ik veertig jaar gedaan. Hard werken, ik deed het meeste zelf. Met ook nog twee kinderen. Ik was kostwinner, ik was de tijd ver vooruit. Maar ja, mijn moeder was dat ook. Zij had dat café maar was daarbij vroedvrouw, dokter en advocaat tegelijk. In nood kwam het hele dorp bij haar. Ze was enorm zakelijk en hielp iedereen. Ze had eigenlijk naar de universiteit gemoeten. Maar zij was net als ik: gewoon doen, verder niks. Hoogmoed zat er niet in. Je stond ervoor en je deed het. Je dacht er niet bij na.

‘Mijn gelukkigste tijd was na mijn echtscheiding en het sluiten van de winkel. De vrijheid! Weer was ik de hele dag weg. Ik heb drie jaar filosofie gestudeerd. Ik heb geschilderd, boeken ingebonden, een cursus kunstgeschiedenis gedaan, veel gereisd, mijn Frans en Engels opgehaald, kooklessen gevolgd. Dat laatste was een flop, ik kan nog steeds niet koken.

„Ik verveel me nooit. Ik heb mijn iPad, de tv. Ik ga naar de bibliotheek. Ik zit bij twee toneelgezelschappen. Drie keer per week fiets ik naar het zwembad. Eenzaam ben ik nooit geweest. Voor veel oude mensen zijn de avonden te lang, voor mij zijn ze véél te kort. Mensen, ontwikkelt u als ge oud bent. Stop daar niet mee. Ik vind het heel belangrijk om je hersens te laten werken. Niet stil zitten. En ga sporten. Als het kan natuurlijk.”

