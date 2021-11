In Parkheuvel is elk gerecht een klein symfonietje

In onzekere tijden zoek je naar houvast en dat mag wat kosten. Laat ik dat ‘wat’ meteen relativeren, in het geval van Parkheuvel is het beter om te spreken van serieus geld.

De zon schijnt door de nog schaars bebladerde bomen recht in ons gezicht, want we zitten aan de zuidwestkant van het paviljoen en het is rond de middag. Eigenlijk had ik gereserveerd voor zeven uur die avond, maar dat kwam, gezien de nieuwe coronamaatregelen, onhandig uit. Eén telefoontje was voldoende om de reservering te vervroegen naar lunchtijd. Thuis hadden we onze zinnen al gezet op het vijfgangenverrassingsmenu van 140 euro, dus dat werd het, na geverifieerd te hebben dat het signatuurgerecht met ganzenlever daar deel van uitmaakte.

Het door Henk Klunder ontworpen paviljoen dat uitziet op de rivier, biedt al sinds 1986 onderdak aan restaurant Parkheuvel. Cees Helder bereikte er als eerste Nederlandse chef het niveau van drie Michelinsterren.

Vijftien jaar geleden maakte Erik van Loo de overstap van De Zwethheul naar Parkheuvel. Als chef-kok en eigenaar met twee sterren op zijn conto betrok hij zijn zoon Juliën (30) bij de zaak, zodat we voor het welslagen van deze vrijdagmiddag afhankelijk zijn van twee Van Loo’s.

Plus gastvrouwen en gastheren, die in wisselende combinaties aan onze tafel verschijnen. Van de drie amuses blijft de geblakerde selderijknol met ham-mousse ons bij. Doen we het bijpassende wijnarrangement (80 euro p.p.) of kiezen we een fles uit de wijnkaart met de omvang van een telefoonboek? Een rekensommetje leert dat 180 euro voor een fles meursault niet eens zoveel verschil maakt en de sommelier verzekert ons dat die alle gangen uitstekend zal begeleiden.

Het eerste gerecht is de kreeftsalade met spek en bonen, truffel en notenvinaigrette waar ik stiekem al op had gehoopt. Alle smaken zijn afzonderlijk herkenbaar, met een bijzondere rol voor de snijboon die tot gelei is verwerkt, maar het geheel is groter dan de som der delen. Ik zie mijn vrouw, aandachtig proevend, alleen maar knikken.

Cijfer: 9½ Prijs Eh, ja. We rekenden 525 euro af. Maar vier je er meteen je verjaardag, zoveel jaar samen en goede gezondheid, dan valt het wel weer mee. Het gebodene is elke cent waard. Eten Elk gerecht is, als u mij de hysterische vergelijking vergeeft, een klein symfonietje waarin alles op alles is afgestemd. Prachtige presentatie ook. Sfeer Gemoedelijk. Uiterst vriendelijke en ter zake kundige bediening. Parkheuvel Heuvellaan 21

Bij de bonbons van foie gras met rode biet, pinot gris en pure chocolade zegt ze na de eerste hap: „Bam!” Op een rechthoekig bord, in de lengterichting voor ons op tafel, liggen drie bolletjes op gelei van rode biet. We worden geacht van ons af te eten. In het eerste bolletje, dat smeuïg is, proef ik een zuurtje, het glanzende tweede heeft een saturnusring van knapperigs en nummer drie, met chocola, zegt plof in de mond. Alles wat je meer zegt dan ‘bam!’ schiet tekort, zoveel sensaties die zich voordoen, steeds afgewisseld met een slokje wijn dat diepte geeft aan de om elkaar heen buitelende smaken.

Ook de derde gang had op de kaart mijn aandacht getrokken: tarbot. We krijgen een mooi dik stukje filet met daarbovenop een krokante van béchamel, een roos van rode biet en kaviaar, het geheel omgeven door een saus van viscrème. De aanwezigheid van rode biet in twee opeenvolgende gerechten kan aanleiding geven tot kritiek, maar het is juist het aardse dat de op dit bord prominent vertegenwoordigde zee zijn diepte geeft.

De reerug van de Veluwe met krokant van beenmerg en noot, zuurvlees en welke en oranje wortel is dan weer 100 procent aards met heerlijke, warme smaken. Het zuurvlees verwijst naar Van Loo’s Zuid-Limburgse afkomst. De meursault was intussen minder koud geworden en bleef zodoende mooi overeind bij het wild.

Voor het geval we niet aan Proust hadden moeten denken door herinneringen die geuren en smaken bij ons losmaakten (de snijbonenmolen van onze moeders!), was daar de madeleine tussen hoofd- en nagerecht. De zon wierp al lange schaduwen toen we ons aan het dessert zetten: vijg, kumquat, jasmijn, verveine, rode port en witte chocolade, verdeeld over een groter en een kleiner diep bord. Mag ik het zeggen? „Bam!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 november 2021

is culinair recensent en journalist.