Gewoon gezond

Na vijfentwintig miljoen vaccinaties stevent Nederland weer op een lockdown af. De artsen en verpleegkundigen in mijn omgeving liggen al weken op apegapen, en ook de psychologen, onder wie mijn zus, draaien overuren. „Ik ben gesloopt”, zei ze toen we gisteren een ommetje maakten. Meteen spiekte ik naar haar handen. De nagelriemen zagen er nog goed uit. Als ze heel erg gestresst is, gaat ze eraan pulken, trekt ze er met haar voortanden reepjes af, begint ze te kauwen op de huid eromheen. Ze zag me kijken.

„Ik weet me te beheersen”, zei ze.

„Waarom doe je het eigenlijk?”

„Weet ik veel. Er schijnen endorfines bij vrij te komen. Gratis drugs uit de thuisapotheek.”

„Valt het eigenlijk onder automutilatie?”

„Jezus”, gromde ze, „automutilatie is nog echt wel iets anders hoor. Maar het kan een voorstadium zijn. Bij nieuwe cliënten kijk ik altijd meteen naar de huid. Of er wondjes zijn. En naar de onderarmen, of er plukken haar ontbreken.”

„Plukken haar?”

„Ja, sommigen beginnen bij stress hun haar uit te rukken. Vogels doen dat ook.”

Oh ja. Toen onze oudoom Karel (109) jaren geleden in het ziekenhuis lag, pasten wij een tijdje op zijn kaketoe. Zijn afwezigheid maakte haar zo van slag, dat ze haar veren begon uit te trekken. Het hield gelukkig op toen Karel weer thuis was, maar we hadden wel uit te leggen waarom zijn huisdier er opeens uitzag als een plumeau die vast had gezeten in de grasmaaier.

De zus staarde naar haar handen.

„Wist je dat heel veel mensen zichzelf een beetje verwonden? Een op de twintig schijnt het te doen, en dat is nog een voorzichtige schatting.”

„Dat betekent dat je dagelijks talloze mensen tegenkomt die zichzelf beschadigen.”

„Bij de meeste van mijn cliënten komt het in fasen. Na verloop van tijd, als de therapie aanslaat, wordt het zeldzamer. Alsnog dénken ze er wel vaak aan, zoals je aan alles denkt wat niet mag, maar ze doen het niet meer. Dat is het knappe. Je wil niet weten hoeveel mensen dagelijks nog bezig zijn met zelfbeschadiging, maar er niet meer naar handelen.”

De zon scheen, het was warm voor november. We zagen medewandelaars hun mouwen opstropen, sommigen deden zelfs hun jas uit. Alle huiden waren intact. Misschien dat ze met zichzelf worstelden, misschien dat ze gestresst waren, maar ondanks alles, ondanks alle omstandigheden, ondanks alle dreigingen, waren er geen wonden, geen korsten en geen kale plekken te bekennen. Iedereen leek gewoon gezond.

Iedereen leek gewoon.

