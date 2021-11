Friese verzetsheld Titus Brandsma wordt heilig verklaard

De Friese priester, journalist en hoogleraar wijsbegeerte en mystiek Titus Brandsma (1881-1942) wordt heilig verklaard door de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus heeft donderdag een wonder erkend dat wordt toegeschreven aan de in 1942 omgekomen Brandsma, maakt het Vaticaan bekend.

Het gaat om de als „onverklaarbaar” aangemerkte genezing van de Amerikaanse pater Michael Driscoll. Bij hem werd in 2004 een agressieve vorm van huidkanker vastgesteld, maar hij genas nadat hij een dagelijks een kledingstuk van Brandsma tegen zijn hoofd hield, zo vertelde hij later tegen lokale Amerikaanse media. Artsen konden de genezing destijds medisch niet verklaren.

De pauselijke erkenning is de laatste stap naar de heiligverklaring van Brandsma, die in 1985 door paus Johannes Paulus II als martelaar zalig werd verklaard. De in Bolsward geboren Anno Sjoerd Brandsma, die onder meer voorzitter was van de Katholieke Universiteit in Nijmegen en lid van de Orde van de Karmelieten, verzette zich tijdens zijn leven tegen de nazi’s. Hij sprak zich nog voor de Tweede Wereldoorlog uit tegen anti-Joodse wetten, het verwijderen van Joodse leerlingen van katholieke scholen en streed fel tegen iedere vorm van nazipropaganda in katholieke kranten.

Zijn verzet kostte hem uiteindelijk zijn leven. Brandsma werd begin 1942 gearresteerd en in juni van dat jaar gedeporteerd naar concentratiekamp Dachau en stierf daar een maand later op 61-jarige leeftijd. Nadien begon zijn verering binnen en buiten de Rooms-Katholieke Kerk en zijn naast kerken ook scholen en straten naar hem vernoemd. Binnenkort wordt een datum vastgesteld voor de heiligverklaringsceremonie van Brandsma.

In het verleden zijn meerdere katholieken die in Duitse concentratiekampen zijn vermoord heilig verklaard, onder wie de Poolse priester Maximilian Kolbe (in 1982) en de Duitse filosofe Edith Stein (1998) die beiden omkwamen in Auschwitz.