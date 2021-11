Fiscus weigerde schuldsanering van mogelijk 15.000 burgers wegens fraudelijst

Vijf- tot vijftienduizend burgers zijn door de Belastingdienst ten onrechte gemeentelijke schuldsanering geweigerd. Dat blijkt uit een schatting van de fiscus, zo schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De gedupeerden werden geweigerd omdat zij opgenomen waren in de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV), die vorig jaar werd stopgezet omdat het niet aan privacywetgeving voldeed.

Vijlbrief schrijft dat alle dossiers van burgers die „mogelijk ten onrechte afgewezen zijn”, opnieuw worden beoordeeld. Een deel van de geweigerde burgers lijkt later alsnog in aanmerking gekomen te zijn voor een bepaalde vorm van schuldsanering, al erkent de staatssecretaris dat sommigen „nadeel hebben ondervonden doordat zij in een persoonlijk faillissement of in een traject van dwanginvordering terecht zijn gekomen”. „Dit vind ik een zeer ernstige mogelijkheid die om passend herstel vraagt.” Hoe de gedupeerden gecompenseerd gaan worden, is niet bekendgemaakt.

De onterecht geweigerde burgers hadden schulden van 10.000 euro of meer en vroegen daarvoor een traject van minnelijke schuldsanering aan. Bij een dergelijk programma probeert de gemeente afspraken te maken met schuldeisers om aan een schuld- en betalingsregeling mee te werken. Als de schuldeisers, zoals in sommige gevallen de Belastingdienst, weigeren, kan iemand alleen nog een wettelijk traject aanvragen. Dan stelt de rechtbank een plan van aanpak op, waarin vast wordt gelegd in hoeveel tijd schulden worden afgelost, hoe hoog het aflossingsbedrag is en dat alle schuldeisers verplicht zijn om aan het plan mee te werken.

Kliklijn

In de FSV van de Belastingdienst, die van 2013 tot begin 2020 in gebruik was, stonden zeker 250.000 burgers zonder dat zij daar zelf van op de hoogte waren. Zij werden op basis van signalen als ‘fraudeur’ bestempeld, hoewel vaak onbekend bleef wat dat signaal precies was. In sommige gevallen ging het om anonieme telefoontjes bij de kliklijn van de Belastingdienst. Omdat burgers niet wisten dat ze op de lijst stonden, konden zij zich ook niet verweren of zich van de lijst af laten halen.

De Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde eerder dat signalen van fraude bovendien te lang bewaard bleven en niet altijd goed werden onderzocht, waardoor in sommige gevallen onschuldige mensen gedupeerd raakten. Burgers opgenomen in de FSV kwamen vaak niet meer in aanmerking voor een betalingsregeling voor schulden en werden aan strikte controleregimes onderworpen. Ook slachtoffers van de Toeslagenaffaire stonden opgenomen op de fraudelijst.