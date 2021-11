Thuis in quarantaine help ik mijn 10-jarige zoon met zijn schoolwerk. Een van zijn lessen gaat over feestdagen en Goede Vrijdag komt voorbij. Hij vraagt: „Is dat hetzelfde als Black Friday?”

