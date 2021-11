De Duitse regering van Scholz klinkt uitbundig pro-Europees

Pro-Europeanen konden er met goede wil wel symboliek inzien: het Duitse regeerakkoord vermeldt liefst 254 keer de term ‘Europa’, tegen ‘maar’ 144 keer ‘Duitsland’. En bij het lezen van de oproep tot een „verdere ontwikkeling van een Europese federale staat”, het wijzigen van de Europese verdragen en het versterken van „Europese strategische soevereiniteit” zou je haast denken in een Europa-speech van de Franse president Emmanuel Macron te zijn beland.

Een nieuwe Duitse coalitie laat haar invloed voelen in heel Europa – zeker als een bondskanselier na zestien jaar vertrekt. En ook in Den Haag, dat in veel dossiers graag achter de brede rug van Berlijn schuilt. De Duitse invloed op Brusselse dossiers is groot en als economische reus werken Berlijns keuzes overal in door.

In toon slaat de nieuwe coalitie zonder twijfel een uitbundig pro-Europese aan. Wat dat in de praktijk betekent, blijft afwachten: veel ambities en doelen zijn vaag, de precieze bewoordingen duidelijk een moeizaam compromis tussen drie partijen. Maar tussen de regels door zijn er wel degelijk aanwijzingen voor verschuivingen, die zowel Brussel als Den Haag in beweging zetten. De contouren van het post-Merkel-tijdperk worden ook voor Europa zichtbaar.

Eerst zijn er de prioriteiten die de nieuwe coalitie legt op het verstevigen van klimaatbeleid en digitalisering. Beide heeft bondskanselier Angela Merkel volgens critici te lang laten liggen en zijn voor het transformeren van de Europese economie cruciaal. Dat Duitsland zijn groene ambities naar boven bijstelt, zal bij het uitonderhandelen van de precieze maatregelen van de Green Deal komende tijd grote invloed hebben. Zo omarmt de nieuwe coalitie een snelle omschakeling naar elektrische auto’s veel sterker, net als de ‘CO 2 -grensheffing’.

Hand van de knip

Die ambities mogen wat kosten. En hoewel de beruchte Duitse ‘rem op schulden’ na de pandemie in 2023 terugkeert, laat de coalitie tot die tijd de mogelijkheid vele extra miljarden te lenen om een speciaal klimaatfonds te vullen. Het opent de deur naar hogere publieke investeringen, ook in de jaren daarna. Dat de hand (voorzichtig) van de knip gaat in het traditioneel überzuinige Duitsland, zal de discussie over hogere overheidsuitgaven voor de klimaattransitie ook in Brussel en Den Haag sterk beïnvloeden.

Niet dat Duitsland plotseling alle remmen los gooit. De beoogde nieuwe liberale minister van Financiën Christian Lindner staat bekend als een begrotingsconservatief, die in Zuid-Europa nu al voor nachtmerries zorgt. In het akkoord wordt het belang van de Europese begrotingsregels nog eens benadrukt. Maar tegelijk laten de partijen wel een kiertje voor het „verder ontwikkelen” van die normen en ontbreken rode lijnen.

Wat dat concreet betekent blijft afwachten, maar dat Berlijn openingen biedt zal ook de traditioneel strikte positie van Nederland onder druk zetten. Zelfs Lindner erkende woensdag tegenover ZDF dat Duitsland „een verantwoordelijkheid heeft te zorgen dat (…) andere landen ook investeren en er politieke stabiliteit heerst”. En hoewel de Duitse coalitie benadrukt dat het met Europese schulden gevulde coronaherstelfonds „eenmalig en tijdelijk” is, wordt de mogelijkheid voor het uitgeven van nieuwe ‘eurobonds’ nergens uitgesloten.

De post-Merkel-realiteit zie je misschien wel het beste in de taal over dreigingen binnen en buiten de EU. Europa moet zelfstandiger worden en een gemeenschappelijker defensie- en buitenlandbeleid gaan voeren onder leiding van een nieuwe, ‘echte’ EU-buitenlandminister. Het door Merkel zo gekoesterde EU-investeringsakkoord met China wordt bevroren, onder meer vanwege mensenrechtenschendingen. Beoogd buitenlandminister Annalena Baerbock (Groenen) liet zich eerder regelmatig zeer kritisch uit over China en Rusland.

Druk op Von der Leyen

De toon is nog scherper als het gaat om de Europese omgang met rechtsstaatschendingen binnen de eigen unie. Waar Merkel steeds inzette op compromissen en de-escalatie, stelt de nieuwe coalitie dat Brussel veel fermer moet optreden bij het verdedigen van de Europese waarden en verdragen. Duitsland zal bovendien niet instemmen met het vrijgeven van geld uit het coronaherstelfonds als „vereisten zoals een onafhankelijke rechterlijke macht” niet gewaarborgd zijn. Dat Polen en Hongarije snel aanspraak kunnen maken op ‘hun’ herstelmiljarden lijkt daarmee onwaarschijnlijk.

Daarmee zet het einde van het tijdperk van Merkel ook druk op haar protegé in Brussel: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De lijntjes tussen Berlijn en Brussel waren de afgelopen jaren kort en de wederzijdse steun solide – bijvoorbeeld in de rechtsstaatdiscussie. Hoe warm de verhoudingen met een kritischer Duitse coalitie worden, is afwachten.