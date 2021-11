Verenigd Koninkrijk weert vluchten uit zes Afrikaanse landen om nieuwe variant

Aandelenbeurzen in Azië zijn gedaald wegens zorgen over de variant. In Tokio verloor de Nikkei-index 3 procent, en ook in Shanghai, Hongkong en Sydney gingen koersen onderuit.

Bijna 900 sterfgevallen meer dan verwacht in week 46

In de week van 15 tot 21 november (week 46) zijn bijna 3.850 mensen overleden. Dat zijn er bijna 900 meer dat verwacht, blijkt uit vrijdag gepubliceerde voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontving van gemeenten.

Met name sterfte onder tachtigplussers nam afgelopen week toe: naar schatting 2.250 mensen in die leeftijdscategorie stierven, ongeveer 600 meer dan verwacht voor deze periode. In deze leeftijdscategorie is volgens het CBS sinds medio oktober sprake van oversterfte, wat betekent dat het waargenomen aantal overledenen hoger is dan het verwachte aantal overledenen in een bepaalde periode. Sinds begin augustus is weer sprake van oversterfte in Nederland. Wel zijn er duidelijke verschillen in leeftijdscategorieën. Zo was er afgelopen week onder mensen van 65 jaar en jonger geen oversterfte, in tegenstelling tot een week eerder, alsmede in de weken 34 tot en met 36 (22 augustus tot 11 september).