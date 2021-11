Duitsland passeert grens 100.000 coronadoden

Ook in Duitsland wordt gevreesd dat de ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten snel niet meer aan zullen kunnen. Voetgangers met en zonder mondkapjes bij metrostation in Berlijn. Foto Filip Singer/EPA

Net als in Nederland loopt het aantal coronabesmettingen in Duitsland hard op en is er een dagrecord geboekt. Het Robert Koch Instituut meldt donderdagochtend 75.961 nieuwe besmettingen. Een dag eerder was er met 66.884 ook al een recordaantal besmettingen gemeld.

In Duitsland zijn sinds het begin van de coronapandemie 100.000 mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19. Bij het Robert Koch Instituut zijn in het afgelopen etmaal 351 meldingen zijn gedaan van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus en daarmee werd de grens van 100.000 gepasseerd.

Welkom in dit blog

In dit blog houdt de redactie van NRC het nieuws over de coronacrisis in binnen- en buitenland bij. Gisteren werd bekend dat het demissionaire kabinet de persconferentie over de coronamaatregelen vervroegd. Waarschijnlijk komen er verscherpingen: woensdag meldde het RIVM een recordaantal van ruim 23.000 positieve tests. Ook bleek dat sinds de uitbraak van het virus nog nooit zo veel verpleeghuizen in Nederland zijn geconfronteerd met het virus. Om de vaccinatiebereidheid te vergroten, lanceerde demissioanair minister De Jonge een campagne in elf talen.