Conference League: Feyenoord en Vitesse spelen gelijk in Tsjechië en Frankrijk

Feyenoord heeft zich donderdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de Conference League. In de Tsjechische hoofdstad Praag hadden de Rotterdammers genoeg aan een gelijkspel om zich te plaatsen voor de laatste zestien van het Europese voetbaltoernooi en dat lukte met 2-2. Vitesse speelde op hetzelfde moment ook gelijk en houdt daarmee de optie om door te komen open: op bezoek bij Stade Rennais werd het 3-3.

De ploeg uit Rotterdam kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand door een doelpunt van Peter Olayinka. Na een sterke fase was het Cyriel Dessers die de gelijkmaker binnenschoot, nadat hij eerder de geblesseerde Bryan Linssen had vervangen. Vlak voor rust kreeg Feyenoord Guus Til rood vanwege een onbesuisde tackle. Na rust kwam Slavia Praag weer op voorsprong via Jan Kuchta. Dessers, ook de maker van de 1-1, bracht Feyenoord in de blessuretijd opnieuw op gelijkspel.

Vitesse had een lastige opgave: zij moesten winnen van Stade Rennais om nog zicht te houden op overwintering. Al na negen minuten keken de Arnhemmers tegen een achterstand aan, door een doelpunt van Gaëtan Laborde. Diezelfde Laborde verdubbelde de voorsprong vlak voor rust. Daan Huisman deed vervolgens wat terug door de 2-1 binnen te schieten, maar het lukte Vitesse niet meer om verder terug te komen. Na rust maakte Laborde er nog 3-1 van, daarna maakten Thomas Buitink en Loïs Openda nog twee doelpunten voor Vitesse.

Later vanavond komen PSV en AZ nog in actie. PSV speelt in de Europa League tegen het Oostenrijkse Sturm Graz, AZ gaat op bezoek bij het Tsjechische Jablonec. Ajax kwam op woensdag al in actie: in de Champions League versloeg het Besiktas uit Istanbul met 2-1.