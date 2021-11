‘CDA had Pieter Omtzigt terug moeten smeken’

Bijna alle politieke partijen in Den Haag stuurden iemand naar Purmerend om campagne te voeren voor de herindelingsverkiezingen van deze woensdag: de gemeente fuseert met het dorp Beemster. Thierry Baudet was er zelfs drie keer, hij hield lange speeches over „gifinjecties”. Geert Wilders deelde folders uit op de markt. Sigrid Kaag kwam ook flyeren en ze was op een D66-bijeenkomst in Poppodium P3. Een Tweede Kamerlid én een staatssecretaris van de VVD kwamen langs, en een Kamerlid van GroenLinks.

Van het CDA, zegt de CDA-fractievoorzitter in Beemster Arie Commandeur (77), was er niemand. „In deze barre tijden”, zegt hij daarna voorzichtig, „heb je daar ook minder behoefte aan.” Met verliezers trek je geen kiezers, geen andere partij staat er in de landelijke peilingen zo slecht voor als het CDA. En ook zonder Wopke Hoekstra is de campagne voor de CDA-afdeling moeilijk genoeg. „Al zeg je honderd keer dat het om lokále verkiezingen gaat, mensen hebben het gevoel dat wij onze instructies rechtstreeks uit Den Haag krijgen.”

Wat niet zo is, zegt Arie Commandeur opgewekt. „We horen nooit wat. Alleen als we er zelf om vragen.”

Hij was leraar Duits en tot hij in 2004 in een rolstoel terechtkwam, conrector op een middelbare school. Daarna werd hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Maar na deze verkiezingen is het voorbij: Arie Commandeur staat op plek zeven, onverkiesbaar.

Met het CDA, denkt hij, kan het nóg slechter gaan: als Pieter Omtzigt een eigen partij opricht en oud-staatssecretaris Mona Keijzer, die een dorp verderop woont, zich bij hem aansluit. „Het CDA had op zijn knieën naar Pieter Omtzigt moeten gaan om te vragen of hij wilde terugkomen.”

Vijf dagen vóór de verkiezingen zit Arie Commandeur bij de gele schoolbus die de gemeente heeft ingehuurd voor de campagne, in de winkelstraat van Beemster. Van bijna elke partij zijn er kandidaat-raadsleden, met stapels folders, om vragen van kiezers te beantwoorden – over de fusie van de twee gemeenten, jeugdzorg, de hoogbouw, het zwembad. Wat dan ook. Ze staan er van tien tot twee. Maar er zijn geen kiezers. „Ik had nog gewaarschuwd”, zegt Commandeur. „De mensen hier komen niet op zoiets af.”

’s Middags zal hij nog samen met andere CDA’ers bloembollen gaan uitdelen bij een supermarkt en als hij weggaat bij de schoolbus, liggen in zijn rolstoel folders van ouderenpartij AOV, PvdA, de Stadspartij, FVD. „Ik vond in de raad ook altijd dat je bereid moest zijn om je te laten overtuigen door anderen. Je moet kunnen zeggen: ik zat ernaast. In Den Haag geldt dat als politieke zelfmoord.”

Een campagnebijeenkomst met Thierry Baudet, op de avond voor de verkiezingen, trekt op de Koemarkt van Purmerend wél kiezers: zo’n honderd mensen, veel mannen. Van Baudet, die een half uur praat over „de strijd tegen de mondiale machtsgreep” die „in Purmerend begint”, krijgen ze de opdracht om zoveel mogelijk ánderen te overtuigen. „En verdedig míj.” De lokale lijsttrekker krijgt vijf minuten.