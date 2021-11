Zeldzaam manuscript Einstein geveild voor ruim 11 miljoen euro

Een manuscript met notities van onder andere de natuurkundige Albert Einstein is dinsdag bij een veiling in Parijs verkocht voor 11,6 miljoen euro. Veilinghuis Christie’s had de waarde van het document eerder geschat op 2 tot 3 miljoen euro. Het manuscript bevat aantekeningen van de relativiteitstheorie die Einstein later zou publiceren, melden internationale persbureaus.

Het manuscript is geschreven tussen 1913 en 1914 en is een van slechts twee bewaard gebleven documenten die bekend zijn van Einstein met notities van zijn beroemde relativiteitstheorie. Het 54-pagina tellende document zou voor ongeveer de helft zijn geschreven door zijn goede vriend en Zwitserse collega-natuurkundige Michele Besso, met wie Einstein aan de theorie werkte.

Einstein hield maar weinig notities bij in zijn leven en documenten van hem van voor 1919 zijn erg zeldzaam. Dankzij Besso is het manuscript al die tijd bewaard gebleven. In het manuscript staan er ook aantekeningen doorgekrast, wat laat zien dat zelfs de wereldberoemde wetenschapper wel eens fouten maakte.

