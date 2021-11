Wie worden de gezichten van de Duitse regering?

Bondskanselier / SPD





Olaf Scholz (Osnabrück, 1958) bekroont met het bondskanselierschap een politieke carrière die al vroeg begon. Als 17-jarige sloot hij zich aan bij de Jusos, de jongerenvereniging van de SPD. Hij had daar bestuursfuncties en bepleitte een radicaal-linkse koers. Later werkte hij als advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Van 1998 tot 2011 was Scholz lid van de Bondsdag, met onderbrekingen als minister van Werkgelegenheid en als minister van de stadstaat Hamburg, waar hij daarna zeven jaar burgemeester was. Aansluitend werd hij minister van Financiën in het huidige kabinet-Merkel.

Scholz’ kandidatuur als bondskanselier was omstreden binnen de partij: de linkervleugel vind hem te gematigd, te technocratisch, te weinig sociaal-democratisch bevlogen. Scholz maakt gebruik van zijn reputatie als saaie politicus, en vindt zijn bijnaam Scholzomat „gepast”. Zijn campagne voor de verkiezingen in september bleek verrassend succesvol, wellicht omdat kiezers hoopten op continuïteit in de lijn van Merkel.

Tijdens de formatie was Scholz onzichtbaar, anders dan de leiders van de andere twee coalitiepartijen. Net als Annalena Baerbock woont Scholz in Potsdam, bij Berlijn.

Algemene Zaken (Kanzleramt) / SPD





Wolfgang Schmidt (Hamburg, 1970), opgeleid als jurist, is al lange tijd de naaste medewerker, vertrouweling en strateeg van Olaf Scholz. Hun carrières gaan gelijk op: waar Scholz gaat, wordt Schmidt zijn rechterhand. Dat gold toen Scholz secretaris-generaal van de SPD was, toen hij burgemeester van Hamburg was en toen hij minister was. Nu ook weer: Schmidt is nog even staatssecretaris van Financiën.

Schmidt is een actieve twitteraar, met de vermelding ‘Hier privat unterwegs’ (op persoonlijke titel). In vergelijking met de rationale Scholz is Schmidt veel emotioneler in zijn presentatie, bijvoorbeeld als het over de Hamburgse voetbalclub St. Pauli gaat. De relatief onbekende Schmidt zou een sleutelspeler in het kabinet worden, die voor het eerst uit de schaduw treedt.

Buitenlandse Zaken / Groenen





Annalena Baerbock (Hannover, 1980) was dit jaar de verrassing van de verkiezingscampagne en leek zelfs enige tijd af te stevenen op het kanselierschap. Maar negatieve publiciteit en weinig overtuigend optreden in tv-debatten maakten daar een einde aan.

Baerbock zit sinds 2013 zit ze namens Bündnis 90/Die Grünen in de Bondsdag. In 2018 werd ze partijvoorzitter, een gedeelde functie met Robert Habeck. Baerbock was kandidaat voor het bondskanselierschap bij de parlementsverkezingen van 26 september. Meer dan de andere kandidaten werd zij geconfronteerd met desinformatie en nepnieuws over haarzelf en haar standpunten, deels verspreid door Russische media. Baerbocks reputatie liep deze zomer schade op door onthullingen over het te laat melden van neveninkomsten, het oppoetsen van haar cv en plagiaat in een persoonlijk boek.

Wat buitenlands beleid betreft is Baerbock voorstander van krachtiger buitenlands beleid door de EU, met name in relatie tot China en Rusland. Ze steunt oostelijke uitbreiding van de NAVO en is tegenstander van Nord Stream 2, de gasleiding van Rusland naar Duitsland. Haar kritische houding jegens Rusland kan gaan botsen met kanselier Scholz.

Economische Zaken en Klimaat (tevens vice-kanselier)





Robert Habeck (Lübeck, 1969) is afgestudeerd filosoof en schrijver. Hij schreef kinderboeken en vertaalde Engelse poëzie, en publiceerde samen met zijn echtgenote Andrea Paluch zes romans. Sinds 2009 was hij actief voor de Groenen in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein, onder meer als minister van Economie, Landbouw en Milieu. In 2017 verloor hij de strijd om het partijvoorzitterschap nog van Cem Özdemir, maar sinds januari 2018 deelt hij die functie met Annalena Baerbock. Toen Baerbeck deze zomer onder vuur kwam te liggen vanwege schandaaltjes, ontstond druk op Habeck om de kanselierkandidatuur van haar over te nemen, maar deed dat niet. Als minister van het nieuwe superministerie van Economische Zaken & Klimaat zou Habeck een cruciale stem krijgen in het Duitse klimaatbeleid.

Financiën





Christian Lindner (Wuppertal, 1979) was in veel van zijn functies ‘de jongste ooit’. In 2000 begon hij in de politiek als volksvertegenwoordiger in Noordrijn-Westfalen, en van 2009 tot 2012 zat hij in de Bondsdag.

Sinds 2013 is hij partijvoorzitter van de Freie Demokratische Partei (FDP). Als campagneleider bracht hij de liberalen bij de parlementsverkiezingen van 2017 na vier jaar afwezigheid terug in de Bondsdag. Na maandenlange onderhandelingen liet hij toen een coalitie onder Merkel met CDU/CSU, FDP en Groenen klappen, met de woorden „Liever niet regeren dan verkeerd regeren”.

Lindner, zakelijk succesvol, voorzien van dure pakken en een Porsche en populair bij jongeren, heeft het imago van de FDP getransformeerd van gezapig naar ondernemend. Als minister van Financiën zou Lindner de opvolger worden van Olaf Scholz. In de Süddeutsche Zeitung liet Linder al weten niet te willen tornen aan het schuldenplafond (Schuldenbremse), een heikel thema in de Duitse en Europese politiek.

Verdeling ministeries per partij:

SPD: Kanselarij (Algemene Zaken), Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Defensie, Bouwen en Wonen, Economische Samenwerking

Bündnis 90/Die Grünen: Buitenlandse Zaken, Economische Zaken & Klimaat, Gezin, Landbouw, Milieu

FDP: Financiën, Justitie, Onderwijs, Verkeer