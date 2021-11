VS spreken oliereserve aan om prijs te drukken

Een aantal grote economieën spreekt de strategische oliereserves aan om de hoge benzineprijzen te drukken. Zo hopen zij de opverende economie na de acute coronacrisis van brandstof te voorzien, nu de olieproducerende landen van de OPEC en Rusland hun productie bewust laag houden.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde dinsdag aan dat hij 50 miljoen vaten (zo’n 8 miljard liter) ruwe olie uit de noodvoorraad laat vrijgeven. Hij zei erbij dat deze stap wordt gezet in coördinatie met onder meer China, Zuid-Korea, India en het Verenigd Koninkrijk. India maakte bekend 5 miljoen vaten op de markt te brengen. Zuid-Korea en Japan hebben laten weten mee te doen op verzoek van de Verenigde Staten.

Het besluit valt niet los te zien van de vergeefse pogingen de afgelopen maanden om de OPEC en Rusland te bewegen tot een snelle verhoging van hun productie. In de laatste vergadering van deze zogenoemde OPEC+, begin november, maakten deze landen bekend dat zij de productie alleen langzaam willen opvoeren.

Hoge energieprijzen hebben de inflatie wereldwijd opgestuwd. In de VS zijn de prijzen gemiddeld met 6,2 procent gestegen tussen oktober 2020 en vorige maand. De olieprijzen zijn daarin met afstand de grootste factor. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid blijkt dat energiekosten met 30 procent zijn gestegen in het afgelopen jaar, voedselprijzen met 5,3 procent.

In een verklaring onderstreepte het Witte Huis de internationale samenwerking, tot stand gebracht door „diplomatieke inspanningen”. Biden sprak eerder deze maand met president Xi van China. Volgens het Witte Huis zijn er „weken van overleg” aan het besluit van dinsdag vooraf gegaan. „En we zien de effecten van deze inspanningen nu al aan de olieprijzen. Gedurende de afgelopen weken, toen het nieuws over deze besprekingen naar buiten kwam, zijn de olieprijzen met bijna 10 procent gedaald.”

De reactie van de markt maandag, toen het nieuws uitlekte, en dinsdag zal het Witte Huis niet direct gerustgesteld hebben. De prijzen voor ruwe olie stegen iets. Persbureau Reuters citeerde economen en analisten die over het algemeen niet erg onder de indruk waren van de maatregel. „Vooral symboliek”, zei een van hen. Anderen opperden dat deze opgeheven vuist de OPEC-landen en Rusland juist kan aanzetten tot het omlaag bijstellen van hun productie, waarmee het effect van de olie-injectie uit de strategische voorraden teniet zou worden gedaan.

Van de 50 miljoen vaten Amerikaanse olie moeten de handelaren die ze kopen beloven dat zij binnen enkele jaren 32 miljoen ervan terugleveren aan de strategische voorraad. Daaruit blijkt al dat het president Biden vooral te doen is om een tijdelijke verlichting van de prijzen. In de VS, waar volgend jaar verkiezingen voor het Congres worden gehouden, is de inflatie een acute zorg voor de president en zijn Democratische Partij. Een Republikeinse senator zei onlangs in The Wall Street Journal dat de inflatie politiek gezien „een goudmijn” voor de Republikeinse Partij is.