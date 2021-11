Politie: dit jaar veel meer aangiften van oplichting door webshops

Het aantal aangiften van oplichting door webwinkels is enorm gestegen. De politie heeft de eerste tien maanden van dit jaar al 15.732 aangiften binnengekregen – vijf keer zo veel als in 2019, toen waren het er nog zo’n drieduizend. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie woensdag aan NRC naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

In meer dan de helft van de aangiften is daadwerkelijk sprake van fraude, volgens de politie. In andere gevallen blijkt geen kwade opzet in het spel en hebben klanten slechts een negatieve ervaring gehad.

De grote toename komt volgens de politie onder andere doordat mensen tijdens de coronacrisis veel meer online gingen winkelen. Oplichters maken hier misbruik van en lanceren zogenaamde ‘webshops’, feitelijk alleen webpagina’s waarop populaire producten worden aangeboden. Vorig jaar, aan het begin van de crisis, zag de politie bijvoorbeeld dat online oplichters inspeelden op de vraag naar fitnessartikelen vanwege de gesloten sportscholen.

Meer dan de helft van alle aangiften gaan over webwinkels die niet blijken te bestaan. Via advertenties op sociale media worden consumenten bijvoorbeeld gelokt met enorme aanbiedingen. Zo zou een koffiezetapparaat van 675 euro voor 59 euro worden aangeboden op de nepwebwinkel Koffiekeuzes.nl. Klanten kregen dit product niet bezorgd en plaatsten klachten op webfora. Inmiddels bestaat de webshop niet meer. De politie kreeg ongeveer zeshonderd meldingen binnen over Koffiekeuzes.nl. Tegen andere webwinkels werden vergelijkbare aantallen aangiften gedaan.

Malafide

Waar geen sprake was van echte fraude hebben klanten veelal te maken gekregen met „gevoelsmatige oplichting”, zegt de woordvoerder van de politie. „Mensen hebben bruine schoenen besteld maar krijgen groene, of het product wordt te laat geleverd. Mensen voelen zich dan vaak opgelicht, maar zijn dat niet altijd in strafrechtelijke zin.” Als een Nederlandse webwinkel wel als malafide wordt betiteld door de politie, wordt de site binnen één tot vijf dagen uit de lucht gehaald. Buitenlandse sites, die eindigen op .com of .net, laten zich lastiger uitschakelen. Dan zijn de autoriteiten afhankelijk van de provider.

De politie neemt de stijging al enige tijd waar en waarschuwt voor deze vorm van oplichting. „Met Black Friday en de feestdagen in het vooruitzicht is de verwachting dat mensen weer meer online aankopen gaan doen, zeker nu mensen wordt verzocht drukke plaatsen te mijden.”

