Qatar zette Noorse journalisten vast die arbeidsomstandigheden WK versloegen

Qatar heeft twee Noorse televisiejournalisten ruim dertig uur vastgehouden en hun apparatuur in beslag genomen. Ook hebben de autoriteiten het door het duo geschoten beeldmateriaal verwijderd, meldt persbureau AP woensdag. Halvor Ekeland en Lokman Ghorbani – verslaggevers van de Noorse nationale omroep NRK – hadden bij een kamp voor arbeidsmigranten een live-uitzending gemaakt over werkomstandigheden. Arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka bouwen in Qatar onder zware omstandigheden aan de infrastructuur voor het wereldkampioenschap voetbal van eind 2022.

Volgens de Qatarese regering arresteerden de autoriteiten de journalisten omdat ze privéterrein hadden betreden en niet de juiste vergunningen hadden. De Noorse premier Jonas Gahr Støre noemt de arrestaties op Twitter „onacceptabel”. Persvrijheid is „cruciaal in een werkende democratie”, aldus Støre. Oslo zou de Qatarese ambassadeur hebben ontboden vanwege de aanhoudingen. Ekeland en Ghorbani werden dinsdag vrijgelaten en zijn woensdagochtend terug naar Noorwegen gevlogen.

Het autocratische Qatar is berucht om zijn mensenrechtenschendingen. Onderzoek van The Guardian wees begin dit jaar uit dat sinds 2010, het jaar dat het golfstaatje werd aangewezen als WK-organisator, zeker 6.750 arbeidsmigranten zijn omgekomen. Vaak doen de arbeiders in extreme hitte fysiek zwaar werk. De Qatarese autoriteiten registreren bij veel van de sterfgevallen natuurlijke doodsoorzaken. Onterecht, meent onder meer onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vaak zijn de slachtoffers relatief jonge en gezonde mannen.