Protest tegen vaccinatieplicht op Guadeloupe is uiting van brede sociale onvrede

Wanneer de Franse televisie een overzicht geeft van de coronamaatregelen, is er voor de kijker op het vasteland één troost: het is altijd net een beetje erger in de overzeese gebieden, in het bijzonder in de Caribische archipel Guadeloupe. Terwijl Europees Frankrijk afgelopen zomer genoot van een relatieve vrijheid, ging Guadeloupe in augustus opnieuw in een strenge lockdown.

Vorige week vrijdag voerden de autoriteiten in Guadeloupe een avondklok in vanaf zes uur ’s avonds. Dat was voor een keer niet in het kader van de coronamaatregelen, wel om het geweld in te dijken dat het gevolg is van massaal protest tegen die maatregelen.

Wegblokkades

Sinds de vakbond UGTG vorige week opriep tot een algemene staking, is het Antilliaanse eiland verlamd door wegblokkades die de bevoorrading in het gedrang brengen. Zorgverleners en apothekers zijn belaagd, bij de wegversperringen is met brandbommen naar de politie gegooid. Maandag is het protest overgeslagen naar het eiland Martinique.

Het protest is in eerste instantie gericht tegen de verplichte vaccinatie in de zorg. Guadeloupe en Martinique (elk met zo’n 400.000 inwoners) zijn zogenaamde DROM’s (Départements ou Régions d’Outre-Mer), wat wil zeggen dat alle Franse wetten en verordeningen er onverkort van toepassing zijn. Zo ook de verplichte vaccinatie in de zorg, waartoe Frankrijk in juli overging.

In heel Frankrijk zijn sindsdien zo’n vijftienduizend mensen in de zorg geschorst omdat zij de prik hebben geweigerd, ofwel 0,6 procent op een totaal van 2,7 miljoen. In Guadeloupe gaat het om zo’n 15 procent van het zorgpersoneel, ofwel 1.400 mensen. De vakbond UGTG heeft om die reden om een uitzondering gevraagd voor Guadeloupe, wat de overheid tot dusver heeft geweigerd.

Guadeloupe loopt sowieso serieus achter op de rest van Frankrijk op het vlak van vaccinaties: minder dan de helft van de volwassenen is er dubbel gevaccineerd, waar in Frankrijk in zijn geheel 75 procent dubbel geprikt is. De situatie is vergelijkbaar op Martinique.

Chloordeconaffaire

Dat wordt deels verklaard door de affaire met chloordecon, een pesticide die jarenlang is gebruikt in de bananenplantages op Guadeloupe en Martinique, ook nadat gebleken was dat het kankerverwekkend is. Schadeloosstelling daarvoor is al jaren een strijdpunt op de eilanden, en de inwoners hebben aan de affaire een wantrouwen in de autoriteiten overgehouden in gezondheidskwesties.

Maar het protest past ook in een grote sociale onvrede. De werkloosheid op Guadeloupe en Martinique is hoog: respectievelijk 17 en 12 procent, vergeleken bij 7,6 procent in Frankrijk zelf. Een derde van de bevolking van beide eilanden leeft onder de armoedegrens.

„De verplichte vaccinatie in de zorg is de druppel geweest,” zei de voorzitter van vakbond UGTG, Maïté M’Toumo, tegen de Franse media. Het protest gaat volgens haar ook over de „ongelijkheid, de armoede en de uitsluiting” die door de bevolking worden ervaren, vooral door de jongeren en de bejaarden.

Toeristische sector

Gevreesd wordt dat de onrust een ongunstige impact zal hebben op de toeristische sector, die toch al zwaar heeft geleden door de pandemie. Het hoogseizoen begint binnen enkele weken, maar veel Franse toeristen hebben hun vakantie geannuleerd. Zij zijn bang dat zij door de wegversperringen niet op hun vakantieadres geraken, of op de luchthaven bij terugkeer.

De situatie zit voorlopig muurvast. Een videogesprek tussen premier Jean Castex en verkozenen op Guadeloupe maandag heeft weinig opgeleverd, behalve de belofte van een dialoog om de recalcitrante zorgverleners te overtuigen zich alsnog te laten vaccineren. Parijs speelt ondertussen de kaart van de repressie: het heeft tweehonderd extra politiemensen naar Guadeloupe gestuurd. President Emmanuel Macron beloofde maandag dat de orde zal worden hersteld, en dat hij niet zal toelaten dat „een heel kleine minderheid de gezondheid van de Fransen kaapt om een politieke strijd te voeren”.