Ontkomt Verenigd Koninkrijk aan een nieuw, streng coronaregime, in tegenstelling tot de meeste Europese landen?

De teststraat is zo rustig, dat hij eerder dicht gaat. Op het hek van het buurthuis hangt een aankondiging dat ze sinds 1 november al om 18.00 uur sluiten. Er komen inderdaad weinig mensen langs op deze doordeweekse middag. Een jong gezin, een oudere dame met een stok, een jongen met een muts. Een afspraak is hier zo geregeld: online aanmelden en je kunt een uurtje later terecht.

De basisschooljuf die naar buiten komt – ze houdt haar naam liever privé – vertelt dat ze geen klachten heeft, maar zich laat testen omdat bij haar op school weer veel besmettingen zijn. Vijf tot tien procent van hun leerlingen is ziek, schat ze, plus een paar docenten. „Maar het is niets in vergelijking met vorig jaar rond deze tijd. Toen was iedereen zó ziek, vooral de leraren. Volgens mij heeft het vaccineren goed gewerkt.”

Terwijl een nieuwe coronagolf door vooral Noord- en Oost-Europa raast, is in het Verenigd Koninkrijk geen sprake van 2G of 3G. Niemand heeft het over opnieuw anderhalve meter afstand houden of het eerder sluiten van de horeca. En er bestaat ook relatief weinig discussie over de vraag of dat soort maatregelen nu nodig zijn – de hoop leeft vooral dat het hier wél gaat lukken om aan nieuwe zware lockdownmaatregelen te ontkomen.

Vooral Engeland vormt een uitzondering. De vier landen van het VK voeren elk hun eigen coronabeleid; zo zijn mondkapjes in Schotland, Wales en Noord-Ierland in het openbaar vervoer en andere publieke ruimten nog altijd verplicht. In Wales bestaat een soort coronapas, die ook Noord-Ierland binnenkort gaat invoeren. Maar in Engeland zijn dit soort plannen helemaal niet aan de orde. Daar zijn bijna alle coronaregels losgelaten sinds premier Boris Johnson Freedom Day afkondigde op 19 juli.

Rond de aantallen besmettingen in het VK is iets „epidemiologisch zeldzaams” aan de hand, zegt hoogleraar en epidemioloog Neil Ferguson van het Imperial College in een online interview. Al een paar maanden, sinds die zomerdag in juli, stijgen en dalen de cijfers binnen een bepaalde marge. Ze blijven binnen de bandbreedte van tussen de 30.000 en 50.000 besmettingen per dag. „Het aantal besmettingen stijgt door toegenomen sociale interactie, en nu bijvoorbeeld door de herfst. Maar die stijgende lijn wordt ook weer afgebogen doordat de immuniteit onder de bevolking toeneemt.” Landen als Nederland, Duitsland en Oostenrijk zitten „verder af van die balans tussen immuniteit en besmettingen”, zegt Ferguson. Het is niet zo simpel als het vergelijken van vaccinatiepercentages, zegt hij, allerlei factoren spelen mee.

Natuurlijke immuniteit

Zeer waarschijnlijk hebben de hoge aantallen besmettingen sinds de zomer in het VK gezorgd voor een grotere groepsimmuniteit. Die aantallen lagen maandenlang hoger dan in andere Europese landen. Ferguson rekent voor: „De helft van het totaal aantal besmettingen hier vond na juli plaats. Zo’n 7,5 procent van de bevolking is sindsdien officieel besmet geraakt. In werkelijkheid zijn dat natuurlijk meer mensen, omdat niet iedereen wordt getest. Dus zeg dat ten minste 15 procent natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.” Een positief effect dankzij een gebrek aan overheidsbeleid dus – Johnsons regering heeft altijd nadrukkelijk ontkend dat groepsimmuniteit een bewust beleidsdoel is geweest.

Wat wél beleid is geweest: het VK is relatief vroeg begonnen met een boostercampagne. In het voorjaar sprak de regering uit dat zo’n campagne waarschijnlijk nodig zou zijn en in september werden de eerste prikken gezet. Al schoot dat niet op die eerste weken; pas eind oktober, toen het aantal besmettingen steeg en de gezondheidsdienst National Health Service (NHS) alarm sloeg, kwam de campagne serieus op gang. Kwetsbare groepen hoefden niet meer te wachten tot zes maanden na hun eerste twee prikken, maar konden een maand eerder terecht.

Sinds begin deze week kunnen ook veertigplussers zich melden voor een prik en inmiddels hebben 15,6 miljoen Britten hun boostershot gekregen, dat is zo’n 27 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder.

Door het hoge aantal infecties én de vele boosterprikken is het aantal inwoners met antilichamen op het moment enorm hoog, bleek uit onderzoek van het landelijke statistiekbureau ONS. Begin deze maand had 92,8 procent van de volwassen Engelsen antilichamen tegen Covid-19. En de overheid blijft iedereen aansporen: als je vóór 11 december je derde prik haalt, ben je heel goed beschermd rond Kerst.

Vrijheid heeft een prijs

Bij het testcentrum komen Nathalie en Elaine naar buiten lopen, Nathalie is met de slechthorende oudere Elaine mee gegaan omdat ze verkoudheidsklachten heeft – ook zij willen hun achternaam liever niet vermeld zien. De meeste mensen doen hun mondkapje af zodra ze het buurthuis uit zijn, maar zij niet.

Nathalie, een fit ogende vijftiger, vindt het belachelijk dat de regering geen strengere maatregelen neemt. „De aantallen besmettingen zijn hier net zo hoog als in andere landen in Europa. Kijk naar de ziekenhuizen waar nog steeds veel zieken liggen. Ik snap die mentaliteit gewoon niet.” Het dragen van mondkapjes moet weer verplicht worden, vindt ze.

Het aantal ziekenhuisopnamen mag in het VK dan niet plotseling toenemen zoals in Nederland of België, het ligt al sinds de zomer relatief hoog. Het aantal doden is een langzaam stijgende lijn: in november overleden in Engeland en Wales voor het eerst sinds acht maanden weer meer dan duizend mensen aan de gevolgen van Covid-19. Ook het aantal doden dat aan andere oorzaken overleed, steeg – mogelijke verklaringen daarvan zijn de verwaarlozing van ouderen en achterblijvende diagnoses en behandelingen van patiënten met andere ziekten.

De Engelse vrijheid heeft absoluut „een prijs gehad”, erkent ook epidemioloog Neil Ferguson. „We zijn nu misschien in een iets betere positie dan andere Europese landen. Maar sinds juli zijn hier 16.000 mensen overleden aan Covid-19.” De NHS waarschuwt geregeld dat hun verpleegkundigen en artsen de werkdruk niet meer aankunnen. „Verhalen over de druk op de NHS zijn niet overdreven”, schreef een anonieme longarts aan The Guardian, met een oproep aan twijfelaars om zich te laten vaccineren. „Mijn geduld voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren raakt op.”

Mondkapjesplicht

Intussen houden de minister van Gezondheidszorg Sajid Javid en premier Johnson vol dat extra maatregelen niet nodig zijn. Ze hebben weliswaar een plan B op de plank liggen, met een mondkapjesplicht, advies voor thuiswerken en sociale restricties, maar houden al weken vol dat „de data niet die kant uit wijzen”.

Uit onvrede hiermee stapte een paar weken geleden Jeremy Farrar, vooraanstaand wetenschapper, op uit het adviesteam aan de overheid. Officieel omdat leden uit dat team toch al periodiek doorwisselen, maar informeel was duidelijk dat hij voorstander was van strengere maatregelen dan de overheid wilde doorvoeren. Uit het adviesteam klonken eerder klachten dat de regering liever de economie zou beschermen dan naar wetenschappelijk advies luisteren. Meer leden zouden overwegen om op te stappen.

Neil Ferguson zat ook in dat adviesteam – maar hij trok zich in mei vorig jaar terug omdat hij zich niet aan de coronaregels rond sociale restricties had gehouden. Het was „een traumatische tijd” voor hem, zegt hij, door de overweldigende negatieve publiciteit over zijn fout.

Nu blijft Ferguson diplomatiek over het coronabeleid. Hij is het met de regering eens dat de huidige situatie niet zo ernstig is dat extra maatregelen nodig zijn. Maar aan voorspellingen voor de komende weken waagt hij zich niet: „Aan het begin van de crisis was dat makkelijker: we konden met grote zekerheid zeggen dat het mis zou gaan als je niets deed. Nu is het door verschillen in immuniteit, nieuwe virusvarianten, menselijk gedrag en verschillend overheidsbeleid veel complexer geworden om iets zinnigs te voorspellen.”

