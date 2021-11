Nieuwe Feyenoord-directeur Dennis te Kloese heeft ervaring met crises en fanatieke fans

Toon van Bodegom, president-commissaris van Feyenoord, was opvallend optimistisch tijdens de persconferentie over het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans, vorige maand in de Kuip. Natuurlijk, het was ‘triest’ dat Koevermans er vanwege bedreigingen al na minder dan twee jaar de brui aan gaf. Maar Van Bodegom was vol vertrouwen dat hij ondanks de voortdurende sfeer van intimidatie en geweld rond de club een bestuurder kon vinden die „deze job met passie wil doen”, zei hij. Alsof Van Bodegom al iemand klaar had staan.

Die kandidaat, blijkt nu, is Dennis te Kloese (47), sinds 2018 algemeen directeur van de bekendste voetbalclub uit de Verenigde Staten, LA Galaxy. Hij is door Feyenoord nog niet officieel gepresenteerd, maar „ik ga het zeker doen” liet Te Kloese dinsdag aan de NOS weten. Het is de tweede keer dat Van Bodegom Te Kloese heeft benaderd voor het directeurschap van Feyenoord. De eerste keer, na het vroegtijdige vertrek van Jan de Jonge in de zomer van 2019, bleef het bij een paar oriënterende telefoontjes. Niettemin liet Te Kloese daarna meermaals doorschemeren op termijn terug naar Nederland te willen.

Waarom het destijds niet tot een akkoord kwam, is niet bekend. Zeker is wel dat de functie er in de tussentijd niet gemakkelijker op is geworden. Te Kloese, die in januari begint in Rotterdam, erft een club die sportief voorzichtige tekenen van progressie vertoont sinds de komst van trainer Arne Slot. Maar financieel en bestuurlijk hangt Feyenoord in de touwen.

De club zoekt al jaren vergeefs naar een investeerder, slaagt er niet in spelers goed te verkopen, is hopeloos verdeeld over Feyenoord City – het omstreden, en voorlopig stilgelegde plan voor een nieuw stadion aan de Maas – en weet zich geen raad met zijn fanatieke achterban. Veelzeggend: Te Kloese wordt de vierde algemeen directeur in nog geen vijf jaar tijd.

Verdienstelijk voetballer

Een crisismanager is hij niet, maar Dennis te Kloese heeft in het buitenland flink wat ervaring opgedaan die in Rotterdam-Zuid van pas kan komen. Opgegroeid in Bussum was hij een verdienstelijk voetballer, die het moest hebben van zijn werklust en het schopte tot het hoogste amateurniveau. Eerst bij Huizen, later bij concurrent Zuidvogels. Hij was erbij toen drie spelers van het tweede elftal omkwamen tijdens een rit met de teambus. Ze waren in een balorige bui met hun hoofden uit het dakluik gaan hangen.

Het ongeluk heeft hem gevormd, zei Te Kloese in de zomer van 2020 in een interview met NRC. „Vanuit een brandweerkazerne bel je dan je ouders om te zeggen dat het met jou goed gaat, maar niet met Martijn, Sergio en Axel. Ik denk dat je vanaf dat moment sneller volwassen wordt, en sneller beslissingen maakt.”

Niet lang daarna stopte Te Kloese, pas 25 en met een studie rechten op zak, met voetballen. Hij vertrok naar Mexico, het land van zijn vriendin, om aan de slag te gaan als hoofd scouting en hoofd jeugdopleiding van Chivas Guadalajara, een van de grootste clubs van Mexico. Te Kloese had geen bestuurservaring, maar vond dat hij de kans niet aan zich voorbij kon laten gaan.

Het was het begin van een decennialang avontuur als voetbalbestuurder in Mexico en de VS. Na Chivas Guadalajara werd Te Kloese technisch directeur van zusterclub Chivas Los Angeles, om in 2008 weer terug te keren naar Mexico. Daar kreeg hij eerst de leiding over de jeugdopleiding van Tigres, vervolgens klom hij op tot hoogste baas van de Mexicaanse voetbalbond. Van daaruit maakte Te Kloese de stap naar LA Galaxy, waar hij Mexicaanse topspelers als Javier Hernández (‘Chicharito’) naartoe haalde en investeerde in de jeugdopleiding.

Drugsbendes

Bij LA Galaxy is veel minder druk om te presteren dan bij Feyenoord, dat ondanks zijn financiële beperkingen wordt geacht te concurreren met Ajax en PSV. Wat dat betreft heeft Te Kloese vermoedelijk meer aan zijn ervaringen in Mexico, waar voetbal intens wordt beleefd. Vooral bij Tigres leerde hij omgaan met moeilijke omstandigheden.

Tigres komt uit de buurt van Monterrey, een regio vlakbij de Amerikaanse grens die bekend staat om het geweld van drugsbendes. Hij en zijn gezin voelden zich soms onveilig in het openbaar, vertelde hij in gesprek met NRC. „Dan begint het wat minder leuk te worden dat ze je overal herkennen en aanspreken. Je zal maar net ergens met je familie zitten te eten en ze openen in het restaurant het vuur. Ik had het gevoel dat dat elk moment kon gebeuren.”

Zo extreem is de situatie in Rotterdam niet. Maar Te Kloese moet er ernstig rekening mee houden dat hij te maken krijgt met bedreigingen vanuit de fanatieke aanhang, net als zijn voorgangers. Ook al is de giftige discussie over Feyenoord City tijdelijk beslecht nu Te Kloese aan zijn nieuwe baan begint. Het verleden heeft uitgewezen dat Feyenoord-bestuurders maar weinig krediet hebben bij de supporters, en hij zal impopulaire besluiten moeten nemen om de club weer bestuurbaar en succesvol te maken.

Dat moest Te Kloese ook in Los Angeles, toen de coronapandemie toeschouwers buiten de stadions hield en een sponsor afhaakte. Hij zag zich genoodzaakt personeelsleden te ontslaan en leverde zelf ook salaris in. „Je moet nu sterk en daadkrachtig zijn, en tegelijkertijd flexibel. Ik denk dat ik dat ben”, zei hij daarover in het NRC-interview. Bij Feyenoord zullen die kwaliteiten opnieuw worden getest.