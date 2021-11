Nieuwe Duitse regering zet in op klimaattransitie en wetenschap

Duitsland staat voor „een decennium aan toekomstinvesteringen” in onder meer de klimaattransitie, digitalisering en onderwijs en onderzoek. Dat is te lezen in het woensdag gepresenteerde regeerakkoord van de nieuwe Duitse regering, die bestaat uit de SPD, FDP en de Groenen.

Om de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming te halen, zullen volgens het akkoord „toereikende middelen” geïnvesteerd moeten worden. De coalitie wil onder meer geld steken in infrastructuur voor een waterstofnet en „het toekomstbestendig maken” van de landbouw. Ook moeten in 2030 zeker 15 miljoen elektrische auto’s rondrijden in Duitsland. Dat zijn er volgens het Duitse Tagesschau nu ongeveer één miljoen.

Het deel van het budget voor onderwijs en wetenschap gaat tot in ieder geval 2025 omhoog naar 3,5 procent van het bruto nationaal product (bnp). Volgens de partijen is dit belangrijk, omdat wetenschap en onderwijs „garant staan” voor „welvaart, levenskwaliteit, sociale samenhang en een duurzame samenleving”. Ook moet het potentieel van digitalisering „in staat en samenleving” met extra investeringen benut worden.

Corona

Heikel punt tijdens de coalitieonderhandelingen was de omgang met het coronavirus. De Groenen wilden een vaccinatieplicht, terwijl het liberale FDP juist pleitte voor meer individuele verantwoordelijkheid in de strijd tegen corona. In de tekst van het coalitieakkoord staan geen concrete afspraken over deze kwestie. De partijen schrijven dat „het uitbreiden van bescherming door vaccinatie” een „nationale en maatschappelijke taak” is.

De partijen schrijven ook over de financiële gevolgen van de coronapandemie. Zij verwachten dat de coronapandemie in 2022 nog dusdanig veel impact heeft dat het gerechtvaardigd is om af te wijken van de Europese en constitutionele regel dat de staatsschuld maximaal 60 procent mag bedragen van het bruto binnenlands product. Vanaf 2023 zal de Duitse regering de schuld weer onder deze grens proberen te brengen.