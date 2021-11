Meer dan 20 migranten omgekomen in Kanaal bij Calais

Meer dan twintig migranten zijn woensdag omgekomen toen hun boot kapseisde in het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het Franse nieuwsstation BFMTV maakt melding van 27 doden. Het ongeluk gebeurde voor de kust vanhet Franse Calais, melden internationale persbureaus donderdag.

Lees ook: België en Frankrijk vragen Frontex om hulp aan het Kanaal

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken trof een visser woensdagmiddag rond 14.00 uur de lichamen aan van vijftien migranten, die voor de kust van Calais dreven. De Franse marine heeft hierop meerdere lichamen geborgen. Ook werden vijf mensen bewusteloos uit het water gehaald.

Tot het incident van woensdag stierven dit jaar tot nu toe drie migranten in het Kanaal, terwijl zij de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te maken. Ook raakten vier mensen vermist. In 2020 kwamen zes mensen op het water om het leven; in 2019 registreerden de Franse autoriteiten vier sterfgevallen, aldus persbureau AFP.

Spanningen

Het aantal mensen dat vanuit Frankrijk over het Kanaal het Verenigd Koninkrijk probeert te bereiken, loopt de laatste maanden snel op. Sinds begin 2021 probeerde recordaantal mensen de overtocht te maken: 23.000.

De problematiek zorgt voor spanningen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Die laatste dreigde in september met het terugduwen van migranten, als Frankrijk niet actiever migranten zou weerhouden van het maken van een oversteek. Twee weken terug spraken de Britse en Franse ministers van Binnenlandse Zaken Priti Patel en Gérald Darmanin over het geschil en kwamen zij overeen om „100 procent” van de oversteken te voorkomen. Hierop heeft Frankrijk met België grensbewakingsagentschap Frontex om hulp gevraagd.