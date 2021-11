Medewerkers van EBI ondergedoken na dreiging uitbraak Taghi

Vier medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn in oktober met spoed ondergedoken uit vrees voor een gewelddadige actie. Dit gebeurde een dag nadat het OM op 8 oktober bekendmaakte dat Ridouan Taghi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid.

Het OM meldde indertijd dat er aanwijzingen waren dat Taghi voor de ontsnappingspoging op zoek is geweest „naar adresgegevens van gevangenispersoneel”. Nu blijkt uit informatie die door NRC is ingezien dat de namen van vier EBI-medewerkers op een lijst stonden en dat zij mede daarom in veiligheid zijn gebracht. Het bestaan van die lijst is bevestigd door bronnen die goed van het dossier-Taghi op de hoogte zijn.

De concrete dreiging aan het adres van de vier EBI-medewerkers heeft onder het gevangenispersoneel tot grote onrust geleid. Al vóór het nieuws over Taghi’s uitbraakpoging bekend werd, had het personeel gevraagd om extra maatregelen. Zo wilden ze gebruikmaken van maskers om te voorkomen dat Taghi en een aantal medeverdachten hun identiteit konden achterhalen. Dat is, stellen bronnen, indertijd afgewezen maar eerder deze week meldde actualiteitenprogramma EenVandaag dat de bewakers van Taghi inmiddels wel maskers dragen.

Ontsnappingspoging

Op 8 oktober werd advocaat Youssef T. in de EBI aangehouden voor de ogen van zijn neef Ridouan Taghi, bij wie hij op bezoek was. Volgens het OM fungeerde Youssef T. voor zijn neef als contactpersoon met de buitenwereld en zou hij naast de betrokkenheid bij de voorbereiding van de ontsnappingspoging ook lid zijn van de criminele organisatie van Ridouan Taghi die is gericht op drugshandel.

Youssef T. wordt verdacht van betrokkenheid bij „zeer ernstige en gewelddadige feiten”, aldus een uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een klachtenprocedure die namens Youssef T. is gevoerd omdat hij de rechtmatigheid betwist van de doorzoeking van zijn advocatenkantoor. De rechtbank heeft die klacht afgewezen en verwijst onder andere naar „een mogelijk acute dreiging dat zwaar geweld toegepast zou gaan worden met levensgevaar voor anderen”.

De EBI is een deel van de gevangenis in Vught waar een speciaal regime geldt dat is gemaakt voor gedetineerden in de hoogste risicocategorie. Zij mogen alleen contact hebben met mensen die zijn gescreend. Dat geldt zowel voor bezoekers als voor mensen met wie telefonisch wordt gesproken. Alle gesprekken die zij voeren worden opgenomen. De enige uitzondering betreft contact tussen verdachten en hun advocaten. Vertrouwelijk contact van een verdachte met zijn advocaat is een van de grondbeginselen voor een eerlijk proces.

Na de arrestatie van advocaat Youssef T. is het contact tussen advocaten en verdachten door de EBI-directie wel verder beperkt. Zo mogen advocaten geen laptops meer meebrengen voor de bespreking van de strafzaak . Hoewel hierdoor de voorbereiding van een strafzaak volgens advocaten vrijwel onmogelijk wordt, is minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) niet van plan het laptopverbod terug te draaien. De EBI valt als onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen rechtstreeks onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Woordvoerders van EBI en het ministerie zegt desgevraagd niet te kunnen reageren op de onrust die is ontstaan onder het EBI-personeel.