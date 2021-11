Marcel Broodthaers maakt ongrijpbare poëzie in tekst en beeld

In september 1968 opende Marcel Broodthaers in zijn woning aan de Rue Pépinière te Brussel een eigen museum, het Musée de l’Art Moderne, Département des Aigles. Tot op dat moment was hij dichter, maar Broodthaers vond het dichtersbestaan te eenzaam en bedacht dat beeldend kunst een effectievere manier van communiceren zou zijn. Ook zou het kunstenaarschap financieel effectiever zijn, gedichten kan je immers niet verkopen. In zijn museum trad hij op als directeur, kunstenaar, suppoost en bezoeker.

Dit fictieve museum van Marcel Broodthaers (1924-1976) kreeg al snel internationale bekendheid. In de vier jaar dat het bestond creëerde hij twaalf museumafdelingen, zoals een section XVIIe siècle, een section cinéma en een service publicité. Bij iedere afdeling maakte hij een plastic plaat met de naam van die afdeling en elke uitbreiding ging vergezeld van een open brief die hij rondstuurde aan verzamelaars, museumdirecteuren en kunstenaars. Die brieven gingen vooral over kwesties in het kunstdebat, zoals de vermarkting van kunstwerken en de institutionalisering van de kunst.

Marcel Broodthaers met zijn naamplaat Modèle - La Pipe in 1969 in zijn huis/museum aan de Rue de la Pépinière, Brussel. Foto Maria Gilissen

Broodthaers noemde de plastic platen Industriële Gedichten. Hij produceerde ze meestal in oplages van zeven. Tot dusverre is aan deze platen weinig aandacht besteed als zelfstandig deel van zijn oeuvre. Maar nu zijn ze in Wiels, het Brusselse Centrum voor Hedendaagse Kunst, samen met de Open Brieven, allemaal te zien, vaak met de complete oplage met alle varianten en aangevuld met schetsen en tekeningen.

Het is een verrassing om deze platen bij elkaar te zien. Ze hebben het formaat van schilderijen en zijn speels, geestig en heel gevarieerd van vormgeving. Ze blijken de kern van het kunstenaarschap van Broodthaers te belichamen: het snijvlak tussen beeld en tekst. Bij Broodthaers wordt tekst tot beeld en is daardoor nooit eenduidig; en andersom wordt beeld tot tekst, leesbaar maar toch lastig te ontcijferen, in feite een soort concrete poëzie.

Zwevende komma

Op de plastic naamplaat voor de museumafdeling Société staan, op een baksteenpatroonachtig reliëf, woorden afgebeeld als ‘Poissons craquelées’ (‘Gecraqueleerde vissen’), Peintures anciennes (‘Oude schilderijen’) en Papier vide (‘Leeg papier’). Er tussendoor zweven een komma, een pijltje, dubbele aanhalingstekens en een verbodsteken. De plaat is in varianten met verschillende kleuren uitgevoerd, zoals wit, zwart en rood, of wit met een helder blauw in verschillende kleurgradaties.

Broodthaers liet de plastic platen maken bij een Brussels bedrijfje voor reclameborden. Het plastic werd in de oven verhit en vacuüm getrokken over driedimensionale letters en tekens heen. Hij gebruikte alleen letters en interpuncties van het soort dat toegepast wordt op voor verkeers- en reclameborden. Het is een onpersoonlijk productieproces waarbij Marcel Broodthaers zelf geen nieuwe tekens ontwierp. Een veelzeggende uitzondering zijn de initialen MB, die hij handmatig modelleerde in klei. Zo bleef zijn signatuur uniek en handmatig, zoals het hoort, en op ironische wijze vereeuwigd in plastic.

De expositie ‘Marcel Broodthaers - Poèmes industriels, lettres ouvertes’ in WIELS, Brussel. Foto Philippe De Gobert

De afbeeldingen of teksten op de platen zijn een ruimtelijke manier van schrijven, waarbij de inscripties volume hebben en tegelijkertijd zijn ontdaan van hun eenduidige betekenis als symbool of teken. Bij L’oie, l’aile (‘De gans, de vleugel’), dat leest als een klankdicht, zwerft de letter l, fraai cursief geschreven in schoolbordschrift, als een vleugel over de plaat, de komma van het apostrophe is losgeraakt en leidt een eigen leven.

De gans is vleugel geworden en de komma’s hebben alleen de verschijningsvorm van komma’s behouden. Ze zijn de tekens geworden van een blauwe droom van de gans die verloren is in een zwarte en stomme wereld Marcel Broodthaers dichter/kunstenaar

In zijn aantekeningen schrijft Broodthaers: „De gans is vleugel geworden en de komma’s hebben alleen de verschijningsvorm van komma’s behouden. Ze zijn de tekens geworden van een blauwe droom van de gans die verloren is in een zwarte en stomme wereld.” De blik zwerft over de plaat, er is geen bepaalde leesrichting en er geen hiërarchie van vleugel of gans.

Heimwee

De Industriële Gedichten zijn een ode aan het plastic, dat in de kunst van de jaren zestig stond voor vernieuwing en technologische vooruitgang en de bevrijding van de kunstgeschiedenis. Dit materiaal was „veredeld”, zei Broodthaers, door Amerikaanse Popartkunstenaars en door Nieuwe Realisten als Martial Raysse. Broodthaers was in veel opzichten een kunstenaar van zijn tijd, met zijn belangstelling voor semiotiek, voor taal als een systeem van lege tekens, voor seriële herhaling en standaardisering.

Tegelijkertijd is heel het oeuvre van Broodthaers doordrongen van een heimwee naar de negentiende eeuw. Dit is bijvoorbeeld te zien in de schrijfwijze en typografie en in zijn belangstelling voor de schilders David, Ingres, Wiertz en Courbet. In zijn werk bestaat een voortdurende spanning tussen enerzijds het ideaal van het eenzame, romantische kunstenaars-individu, en anderzijds het besef dat kunstwerken niets meer zijn dan koopwaar en de kunstenaar slechts een schakel in een communicatie-netwerk.

Broodthaers’ conceptuele houding weerhield hem er niet van om zijn lust tot decoreren te botvieren. Op veel platen komt een elegant en vrolijk motief terug dat ontleend lijkt aan het werk van Jean Arp. Het ondergaat oneindige transformaties: van de kringelende rook uit de pijp van Magritte in een muur van natuursteen, gebladerte van bomen, wolken, een decoratieve omlijsting.

Vrolijke lichtheid, zelfspot en een ironische blik op de wereld, samen met ernstige weemoed, kenmerken dit werk. De platen zijn raadselachtige rebussen waarin de taal bevrijd is van een specifieke betekenis.

Begreep zijn publiek dit? Nee, helemaal niet, zei Broodthaers beslist in een televisie-interview in 1969. Kunstwerken worden alleen nog maar begrepen als koopwaar en eenduidige mededelingen. Terwijl de plastic platen op een dubbel niveau ervaren moeten worden; ze zijn noch beeld, noch tekst. Ieder beeld of teken ontkent zichzelf, is tegelijk positief en negatief.

Het werk van Broodthaers doet wat alle waardevolle kunst doet: doordat er geen direct verband is tussen werk en afbeelding onttrekt het kunstwerk zich aan een duidelijke boodschap, die immers direct door het object, het artefact, wordt vernietigd. Broodthaers signeert, zei hij, boobytraps.

