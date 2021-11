Magdalena Andersson eerste vrouwelijke premier van Zweden

Magdalena Andersson (54) wordt de eerste vrouwelijke premier van Zweden. Het parlement keurde haar aantreden woensdag goed. Ze volgt Stefan Löfven op, die zeven jaar lang in drie verschillende kabinetten de Zweedse premier was. Ze was al die tijd de minister van Financiën. Löfven kondigde in augustus aan dat hij het tijd vond voor „vers bloed”. De komst van Andersson als nieuwe premier werd nipt goedgekeurd door het parlement, melden Zweedse media.

Als premier gaat ze het minderheidskabinet van de Sociaal-democraten en de Groenen aanvoeren. Milieupartij de Groenen had van tevoren aangekondigd voor een premier te stemmen die het klimaat en de natuur wil beschermen. Andersson gaf recent aan dat het klimaatbeleid hoog op de agenda staat, net als de aanpak van de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook is het aantal moorden dat gepleegd wordt in Zweden hoger dan in de meeste andere landen in Europa. Andersson krijgt dus ook de taak om georganiseerde misdaad en bendegeweld tegen te gaan.

Door de minderheidspositie van haar kabinet zal Andersson vaak moeten strijden om steun te vinden binnen het parlement. De Centrumpartij zei woensdag wel voor het premierschap van Andersson te stemmen, maar niet voor haar begroting. Dat zorgt binnen de Groenen voor onrust.

Andersson werd in haar jonge jaren al lid van de jeugdafdeling van de sociaal-democratische partij. Haar studie bedrijfseconomie in Stockholm combineerde ze met het voorzitterschap van de sociaal-democratische studentenvereniging. Haar politieke carrière begon ze als politiek adviseur tijdens het premierschap van Göran Persson. Volgens de Zweedse media viel ze daarna in haar loopbaan langs de politieke top veelvuldig op door haar „competentie en dossierkennis”.