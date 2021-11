Kamervoorzitters Bergkamp en Bruijn willen het woord ‘tribunaal’ niet meer horen

Zowel de voorzitter van de Eerste als die van de Tweede Kamer hebben deze week ingegrepen bij het horen van het woord ‘tribunaal’. Woensdag gebeurde dat bij uitspraken van de PVV in de Tweede Kamer. Bij de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid sprak parlementariër Gidi Markuszower (PVV) over het migratiebeleid als „een grote misdaad tegen het Nederlandse volk”. Iedereen die het huidige immigratiebeleid steunt, inclusief Kamerleden, zouden volgens hem voor een tribunaal moeten worden gedaagd. Hierop zette voorzitter Vera Bergkamp het geluid van zijn microfoon uit.

Markuszower zei dat hij niemand had bedreigd en verwees naar partijen die eerder in de Kamer hebben gepleit voor een tribunaal. Daarop ontnam Bergkamp hem opnieuw het woord, omdat het woord „intimiderend” is, zo zei ze later.

Ook in de senaat is deze week een grens getrokken bij het woord tribunaal. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn greep dinsdag in toen Henk Otten (fractie-Otten) en later de PVV spraken over tribunalen. Volgens de voorzitter heeft dat woord „een metaforische associatie met de Tweede Wereldoorlog” en hoort het niet thuis in de vergaderzaal. Daarop werd hij door Otten gecomplimenteerd: „U treedt beter op dan uw collega in de Tweede Kamer.”

Verontwaardiging in Kamer

Vorige week werd een Tweede Kamerdebat kort geschorst nadat FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen vanwege het coronabeleid tegen Sjoerd Sjoerdsma (D66) had gezegd: „Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.” Sjoerdsma en andere Kamerleden reageerden verontwaardigd en beschouwden die opmerking als een bedreiging. Naar aanleiding van dit incident zei Bergkamp in gesprek te gaan met de fractievoorzitters over de omgangsvormen in de Kamer.

Donderdag wordt in de Kamer verder gesproken over de begroting van Justitie en Veiligheid en zullen de demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD), en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) vragen beantwoorden.