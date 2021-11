Iedereen wil nu nu nu een Ayako Rokkaku

Ayako Rokkaku (39) is een kunstmarktfenomeen. Dit jaar is zij doorgedrongen tot de honderd kunstenaars met de hoogste veilingomzet ter wereld. Bij de kunstenaars onder de veertig staat zij met een omzet van ruim 10 miljoen euro zelfs op de derde plaats.

Rokkaku behoort met onder anderen Kaws, Kyne, Mr. Doodle en Javier Calleja tot de jonge kunstenaars van kleurrijke, stripachtige kunst waar vooral jonge, kapitaalkrachtige verzamelaars in het Verre Oosten mee weglopen. Een nieuwe generatie collectioneurs die zich weinig aantrekt van de westerse kunstgeschiedenis, zegt Delaive. „Een van mijn klanten is een Chinese ondernemer van een jaar of dertig met een eigen museum zo groot als een voetbalveld. Die koopt gewoon wat hij leuk vindt.”

Afwijkend succesverhaal

Rokkaku’s succes is lastig verklaarbaar. Dat zegt Arno Verkade, managing director bij de Duitse en Nederlandse vestigingen van Christie’s. In de ruim dertig jaar dat hij bij het veilinghuis werkt heeft hij nog nooit zoiets gezien. Verkade: „Het succes van Marlene Dumas kan ik uitleggen. Dat is een ouderwets succesverhaal, van steeds een treetje hoger. Bij Ayako Rokkaku is het anders. Ze heeft geen indrukwekkend tentoonstellings-cv. Er staat geen internationale power gallery achter haar die met een enorm marketingbudget markt creëert. Ze is bovendien een verlegen persoonlijkheid, die niet heel bedreven is op sociale media. Je kunt bij haar niet een beslissende stap aanwijzen waardoor het op een zeker moment is gaan rollen.”

Ayako’s meisjes zijn happy paintings, zoals ik ze nog niet eerder had gezien Nico Delaive galeriehouder

Ayako Rokkaku is ontdekt door Nico Delaive (64), een galeriehouder op de Spiegelgracht in Amsterdam met een voorkeur voor kleurrijke kunst. De afgelopen veertig jaar verkocht hij duizenden werken van Karel Appel, Walasse Ting en Sam Francis.

Delaive zag Rokkaku’s werk voor het eerst in de zomer van 2006 op een kleine beurs in Bazel waar zij op uitnodiging van haar beroemde Takashi Murakami met vijf andere jonge Japanse kunstenaars een stand had. Een paar maanden later ontmoette Delaive haar opnieuw op een kunstbeurs in Tokio. Rokkaku toonde daar veertig beschilderde stukken karton met meisjes met grote ogen. Delaive kocht ze allemaal, voor een paar tientjes per stuk. „Ik zei tegen haar: ‘je meisjes kijken soms boos, maar dat zijn ze niet. Het zijn happy paintings, zoals ik ze nog niet eerder had gezien.”